Fafá de Belém 'alfineta' Anitta e Madonna: 'Ficar de quatro e mostrar o bumbum não é feminismo’

Fafá de Belém alfinetou algumas artistas que, segundo a artista, promovem uma hipersexualização do corpo feminino. As declarações foram feitas durante uma apresentação realizada em Pernambuco, no último final de semana. A cantora paraense comentou com o público que nunca precisou mostrar o corpo para fazer sucesso. “Ficar de quatro e mostrar o bumbum não é feminismo”, afirmou ela. A fala foi interpretada pelo público como direcionadas à Anitta e Madonna.

Além disso, Fafá também pontuou que cantaria mesmo estando roupa. A artista de 67 anos teria dito que nunca precisou usar playback em uma apresentação. A afirmação da paraense soou como referência ao show da Rainha do Pop no Rio de Janeiro em maio deste ano. Internautas acusaram Madonna de canta com playback na apresentação que finalizava a The Celebration Tour.