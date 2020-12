Mariana Rios entra no clima de Natal com #tbt de pole dance ao som de Jingle Bell Rocks

Mariana Rios já entrou no clima do Natal, e para celebrar aproveitou a quinta-feira (10) para fazer um #tbt especial de um vídeo fazendo pole dance ao som do clássico Jingle Bell Rocks.

A cantora e apresentadora aparece com um chapéu de Papai Noel, shortinhos e um top arrasando em uma coreografia e mostrando habilidade no pole.

Recentemente, Mariana foi envolvida em um boato de que estaria na próxima edição do Big Brother Brasil como parte do Camarote, mas prontamente negou sua participação nas redes sociais.

A atriz voltou a ter publicações e a aparecer de biquíni nas redes sociais após sofrer um aborto espontâneo poucos dias após anunciar a primeira gravidez com o ex-noivo, Lucas Kalil.