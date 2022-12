Marina Ruy Barbosa termina namoro com Guilherme Mussi, diz colunista

O namoro entre Marina Ruy Barbosa com Guilherme Mussi teria chegado ao fim. A colunista Fábia Oliveira, do site “Em Off”, foi quem noticiou a separação do ex-casal. Fontes próximas a eles teriam revelado à jornalista que o suposto término teria ocorrido no mês de novembro. As informações são do Metrópoles.

A atriz e o político ficaram juntos pouco mais de um ano e só assumiram a relação, de fato, há poucos meses. Ainda segundo Fábia Oliveira, quem teria posto o fim a relação foi Marina. Ela teria deixado claro que não há a menor possibilidade de uma reconciliação com o ex-amado.

Há poucos dias, os seguidores de Marina começaram a questioná-la sobre um possível término com Mussi, após a atriz compartilhar uma sequência de fotos no Instagram, em que mostrava ela em curtindo momentos em família e o, até então namorado, não aparecia. Os dois continuam se seguindo nas redes sociais.

Marina e Guilherme ainda não se pronunciaram sobre o término em seus perfis oficiais.