Marina Ruy Barbosa admite que prefere se relacionar com os 'mais velhos'

A atriz Marina Ruy Barbosa usou sua caixinhas de perguntas no Instagram na noite de segunda-feira (22) para interagir com seus seguidores e responder várias curiosidades da sua vida pessoal, inclusive, se prefere se relacionar com pessoas mais maduras.

"Acho que depende... Mas eu realmente tenho MUITAS amizades com pessoas mais velhas do que eu. Eu gosto de relações onde eu aprendo sabe? E pessoas com mais experiência - normalmente - acabam me trazendo mais repertório e aprendizados... Mas claro que existem várias exceções e pessoas super interessantes de todas as idades. Mas eu priorizo relações, amizades verdadeiras, que não sejam superficiais, convenientes", confessou a ruiva, que recentemente assumiu publicamente seu namoro com o deputado federal Guilherme Mussi, um pouco mais de dez anos mais velho.

Ainda no texto, ela revelou que é muito leal com os 'seus' e isso é bom, mas que às vezes a sua intensidade a machuca. "Sabe aquilo de expectativa x realidade? Ou o "não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você". Eu sou MEGA transparente e não escondo o que sinto... e às vezes a maioria das pessoas têm atitudes mais "políticas" e vão escondendo os sentimentos pra manter as coisas ou "aparências". Eu sou o oposto. Eu sempre falo e exponho o que sinto”, finalizou.