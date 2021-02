Marina Ruy Barbosa nega romance com Thiaguinho

Marina Ruy Barbosa voltou a negar que estaria tendo um affair com Thiaguinho. “Nem temos contatos”, disse ela em seu Instagram ao comentar os rumores de que estaria se relacionando com o cantor.

Apesar de não ser próxima a Thiago, ela fez questão de ressaltar sua admiração. “Respeito e admiração por ti, Thiago”, elogiou ela.

O cantor então respondeu e retribuiu o elogiou da atriz. “Gente doida e com tempo, mas Deus está vendo. Te admiro também, Marina. Deus abençoe a sua vida”, comentou ele.

Marina se separou recentemente de Alexandre Negrão após três anos de casamento. Já Thiaguinho, foi casado com Fernanda Souza por oito anos. Eles anunciaram a separação em outubro de 2019. No ano passado, o cantor teve seu nome envolvido num romance com Tati Scarletti, que é bailarina do Faustão.

O boato do romance entre o cantor e a atriz se espalhou pela web na segunda-feira (22) após a colunista Fabíola Reipert afirmar que o músico tem sido visto constantemente no condomínio da atriz em São Paulo.