Novo affair de Mariana Rios é herdeiro bilionário de rede de supermercados

A fila de Mariana Rios andou! Após um rápido romance com o ex-deputado federal Guilherme Mussi, ex de Marina Ruy Barbosa, a atriz foi fotografada aos beijos com um rapaz bonitão em um camarote do show de Zezé Di Camargo, em São Paulo, na última sexta-feira, 31. Trata-se de João Luis Diniz D'Avila, mais conhecido como Juca Diniz. Ele é neto e herdeiro do bilionário Abilio Diniz, dono da rede de supermercado Carrefour.

Vale relembrar que em maio deste ano, Mariana Rios surgiu aos beijos com Guilherme Mussi durante um show sertanejo em São Paulo. O romance, no entanto, não vingou. Dois meses depois, Mussi foi fotografado beijando Emilly Araújo, a campeã do “BBB 17”, na festa do peão de Barretos.

