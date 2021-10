Mariana Rios compartilha cliques em cenário paradisíaco

Mariana Rios compartilhou em seu Instagram cliques tirados na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A artista fez um poesia inspirada no lugar.

“Eu carrego águas em meu nome. E ele deságua no meu olhar. Uma imensidão que se perde no horizonte. Nem sempre doce. Por vezes salgada. Porém, cristalina. Mistura dos rios, do rio, de risos. Quem é fonte se perde pelos caminhos como aventura do ser. Mergulho profundo sem medo do desconhecido. Do que nada... eu nado junto. Do nada se inicia a vida e para o nada se retorna. Ou será para o tudo!? Sou rio, rios, mar. Não queira me embeber num copo vazio”, escreveu ela.

Recentemente, ela contou para os seus seguidores que fez uma música para o bebê que perdeu em julho do ano passado, após sofrer um aborto espontâneo. Mari estava grávida do primeiro filho com o então noivo, Lucas Kalil, de quem se separou no fim de 2020.