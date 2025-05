Cantora Liz Amazônia conecta cultura paraense ao exterior com websérie em inglês

A cantora Liz Amazônia está com um novo projeto voltado para a cultura do Pará. Com "Liz Amazonia’s World", a artista apresenta uma série de vídeos curtos, narrados em inglês, que servem como janelas para pessoas do exterior conhecerem os turísticos de Belém. O primeiro episódio do novo trabalho foi lançado no início desta semana, nas redes sociais da paraense.

Para o novo trabalho, Liz escolheu cenários emblemáticos da capital, como a Estação das Docas, o Mercado do Ver-o-Peso, Forte do Castelo, a Basílica de Nazaré, e a Catedral da Sé. A motivação para a criação deste projeto nasceu de conversas com amigos europeus que expressaram um desejo genuíno de visitar Belém, mas se sentiam intimidados por terem o idioma como uma barreira.

"Quero mostrar de onde eu venho, como verdadeiramente sou. Acredito que isso também pode ajudar a promover Belém aos participantes do evento [Cop 30]", explica a cantora.

Ao longo do ano, a cantora divide seu tempo entre o Pará e a Suiça, onde também vive. Segundo ela, o projeto também será divulgado na comunidade Expats in Ticino, formada por estrangeiros que vivem no país europeu.

“Quando estamos na Europa, tendemos a nos adaptar aos costumes locais e com o tempo nos tornamos mais fechados, contidos. Esse projeto é também uma forma de expressar minha identidade e me reconectar com minha cultura”, declarou.