Núcleo Curro Velho recebe inscrições para oficinas até a próxima segunda-feira (12)

As inscrições para as oficinas do Núcleo Curro Velho encerram na próxima segunda-feira (12). Os interessados podem se inscrever gratuitamente nos cursos de experimentações com serigrafia, escultura com embalagens, confecção de bois juninos e teatro para crianças presencialmente na secretaria do instituto, na rua Professor Nelson Ribeiro, nº 287, localizado no bairro do Telégrafo.

Para se inscrever, basta apenas apresentar, no local, a carteira de identidade e comprovante de residência. As quatro oficinas começam no dia 12, no Curro Velho.

A oficina de “Experimentações com Serigrafia” será ministrada por Sérgio Amoras, das 9h30 às 11h30, e a de “Escultura com Embalagem” por Márcio Oliveira, das 14h às 16h. Os dois cursos têm como público-alvo pessoas com idade a partir de 15 anos.

Já o curso "Confecção de boi junino" será comandado pela artista Márcia Almeida, das 16h às 18h, com foco no público que tenha 12 anos ou mais. Para crianças de 7 a 11 anos, a Oficina de Teatro será ministrada pela dupla Gabs Ribeiro e Victoria Rodrigues, das 14h às 16h.

Serviço: oficinas do Núcleo de Oficina Curro Velho

Inscrições: até 12 de maio;

Onde se inscrever: na secretaria do Curro Velho;

Endereço: rua Professor Nelson Ribeiro, nº 287.