São João vem aí: erveiras do Mercado do Ver-o-Peso preparam banho de cheiro para os clientes

O tradicional banho de cheiro, com misturas de ervas amazônicas e banhos prontos para atrair boas energias no São João, está disponível em diversidade pelas erveiras do Mercado do Ver-o-Peso, a maior feira livre da América Latina. Dentre as ervas utilizadas estão manjericão, pataqueira, oriza, levante, priprioca, patchouli, trevo de São João, trevo-beliscão, chama, catinga-de-mulata, entre outras. As erveiras já se preparam para disponibilizar as bacias com banho de cheiro, que serão distribuídas a clientes, feirantes e turistas no Dia de São João.

A família de erveiras formada por Márcia Cardoso, de 45 anos, há 19 anos no Ver-O-Peso, e a mãe, Maria dos Anjos, de 75, recebe com simpatia todos os clientes e visitantes que frequentam o setor de ervas. A família, que atua há mais de 60 anos no Ver-O-Peso, vem transmitindo a tradição de geração em geração. Elas oferecem aos clientes ervas in natura e mixes de banhos prontos. “Temos as ervas para o São João e o banho pronto, que já são tradicionais, para você tomar na virada do São João. Também tem o banho de descarga, o banho de cheiro que é feito com as ervas cheirosas”, conta Márcia.

Ela explica que o “banho de descarga” serve para limpar as energias, afastar a inveja, abrir os caminhos, afastar olho gordo e tirar a moleza do corpo. Já o banho atrativo de São João serve para atrair coisas boas, como felicidade, sorte, saúde, prosperidade e dinheiro. “Esse aqui é o banho tradicional de São João que é para trazer sorte, saúde, dinheiro, abrir os caminhos, para abrir os caminhos dos seus negócios, do seu estabelecimento comercial, quer jogar na sua casa também pode”, complementa.

As erveiras Márcia Cardoso (esquerda) e Maria dos Anjos (direita) recebem clientes e grupos de quadrilha que procuram os banhos de São João (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A erveira conta que muitos têm a tradição de tomar dois banhos por ano: o primeiro na virada do Ano Novo e o segundo no meio do ano, durante as comemorações de São João. “As pessoas acham que renovam no meio do ano. Deixam 50% para o São João e 50% para o final do ano. Todo ano o nosso movimento é muito bom no São João”, destaca.

Os banhos prontos estão disponíveis em frascos de 500 ml, ao preço de R$ 20 a R$ 30, podendo ser diluídos em três litros de água, e em garrafas grandes de dois litros, que variam entre R$ 50 e R$ 60, com rendimento para até 10 pessoas.

Maria dos Anjos prepara os banhos junto com a família. Eles maceram as ervas na água na véspera do engarrafamento, realizado no início da manhã. O objetivo é manter os banhos bem concentrados. Os banhos de cheiro também são muito procurados nesta época por grupos de quadrilhas juninas. “Também está sendo muito procurado pelas quadrilhas para jogar nas roupas. Demoramos de dois a três dias preparando as garrafas. Quanto mais tempo ficar na garrafa, mais o cheiro pega. Depois o banho é diluído em água. Uma garrafa pequena pode ser diluída em três a quatro litros de água. Na véspera do Dia de São João toma o banho para pedir as coisas que quer”, explica.

Miracy Alexandre, de 60 anos, conhece as ervas amazônicas desde criança. Ela começou na Feira da Pedreira e hoje trabalha com os filhos no Ver-o-Peso. Conta que muitas pessoas procuram as erveiras neste período para tentar atrair um amor, já que 13 de junho é o Dia de Santo Antônio, conhecido como santo casamenteiro.

Erveira Miracy Alexandre, de 60 anos, diz que homens e mulheres procuram os banhos de São João para atrair o amor (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Os homens também procuram os banhos para atrair o amor, por incrível que pareça. As pessoas dizem que são só as mulheres, mas não, os homens também procuram as ervas: o chega-te-a-mim, o vai-buscar-longe, o chora nos meus pés, carrapatinho. Todas essas são atrativas e são especificamente para o amor. Não é só o homem e a mulher, é a família em si. Se você está em harmonia com a família, você está com o seu amor top”, revela.

Para preparar os banhos, é preciso utilizar águas especiais, como a água da chama, água de rosa e água do uirapuru, que ajudam a dar aroma. “Muita gente procura as ervas porque você mesmo vai energizar elas, você mesmo vai tentar atrair as coisas boas: paz, saúde, prosperidade, folia na família, porque isso é necessário. É algo que todas as pessoas, de todos os níveis sociais, procuram. Todo mundo gosta de usar”, explica.

A cozinheira Maria Terezinha Pires, de 66 anos, vive há 46 anos em São Paulo e, pelo menos duas vezes por ano, volta à capital paraense para retomar o contato com suas raízes. Ela vai ao Ver-o-Peso em busca de ervas, óleos e remédios medicinais. “É uma cultura maravilhosa. O banho é dos nossos ancestrais, e é tudo de bom. Eu gosto, e tem muitos que gostam. É importante divulgar a nossa cultura para outros lugares”, enfatiza.

Ao levar os produtos do Ver-o-Peso para fora, os amigos de Maria ficam muito curiosos com a cultura e as tradições da região. “Eles comentam que acham diferente e têm curiosidade de conhecer o local. Têm curiosidade de ver onde foi comprado, onde foi feito. Eles começam a pesquisar que planta que é, que raiz que é. Eles ficam curiosos para saber dessas coisas”, afirma. “O nosso Pará e a nossa Belém são lugares únicos. E o nosso Ver-o-Peso não existe em lugar nenhum. Todos querem vir aqui para conhecer”, completa.