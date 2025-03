Confira 10 coisas que podem ser encontradas no Mercado Ver-O-Peso em Belém

O Mercado Ver-O-Peso, em Belém (PA), foi inaugurado em 1625 no antigo Porto do Pirí e é um dos mercados públicos mais antigos do Brasil. No começo, era chamado de Casa de “Haver o Peso” e servia para pesar mercadorias e cobrar impostos, mas com o tempo virou um grande mercado aberto e símbolo da capital paraense.

Hoje, o Ver-o-Peso, que fica à beira da Baía do Guajará, é o maior mercado a céu aberto da América Latina, com 25 mil metros quadrados e um conjunto de espaços que incluem: o Mercado da Carne, a Praça do Pescador, a Praça do Relógio, a Doca, a Feira do Açaí, a Ladeira do Castelo e o Solar da Beira. Em média, 20 mil visitantes passam pelo local diariamente.

O mercado oferece uma experiência única, cheia de cheiros e sabores típicos da região. Confira o que você pode encontrar lá:

1. Tucupi

O tucupi é um líquido fermentado extraído da mandioca-brava, com aroma intenso e sabor marcante. Muito utilizado na culinária amazônica, é um dos ingredientes principais do famoso tacacá e do pato no tucupi, normalmente combinado com pimenta para realçar o sabor.

O tucupi é um caldo natural, pouco calórico e rico em carotenóides, provitamina A e antioxidantes (Adobe Stock)

2. Frutas regionais

No Ver-O-Peso, é possível encontrar frutas típicas da Amazônia, como açaí, pupunha, tucumã, cupuaçu e castanha-do-pará. Algumas delas são consumidas in natura, enquanto outras são utilizadas na produção de sucos, doces e licores.

Rico em fibras, vitaminas e minereais, uma porção de açaí ajuda a melhorar a atividade do sistema digestivo (Getty Images)



3. Ingredientes para banhos medicinais

Na crença popular do Norte, os banhos medicinais possuem propriedades energéticas e curativas. No mercado, é possível encontrar ervas e misturas específicas para esse fim, além das famosas "garrafadas", preparadas por especialistas como a icônica Beth Cheirosinha, que atua no ramo há mais de 50 anos.

Beth Cheirosinha é famosa por vender banhos que atraem dinheiro, prosperidade, saúde e amor. (Ivan Duarte/O Liberal)

4. Farinha

Produto essencial da culinária paraense, a farinha pode ser encontrada em diversas variedades, sendo a mais famosa a farinha de Bragança, município paraense famoso pela produção de deliciosas farinhas. Utilizada para acompanhar pratos como peixe e açaí, é um item indispensável para os paraenses.



A farinha de Bragança foi declarada integrante do patrimônio cultural de natureza material do Estado do Pará . (Cristino Martins / O Liberal / Arquivo) A farinha de Bragança foi declarada integrante do patrimônio cultural de natureza material do Estado do Pará(Cristino Martins / O Liberal / Arquivo)

5. Artesanato

O mercado conta com uma grande oferta de artesanato marajoara, que inclui brincos, colares, pulseiras, pratos, bolsas, peças de decoração e cestarias. Esses itens refletem a cultura e a tradição da região.

As peças contam sobre a origem da região e os hábitos dos povos que as criaram (Bruno Cecim / Ag.Pará)

6. Temperos

O Ver-O-Peso oferece uma diversidade de temperos frescos e secos, incluindo cheiro-verde, jambu, couve e limão. Além disso, há uma variedade de ervas e especiarias regionais usadas para dar um toque especial à culinária amazônica, como pimenta cominho, colorau (urucum), pimenta do reino e outras, que podem ser trituradas na hora.

Foto: Pulsar Images

7. Cachaça de Jambu

A famosa cachaça de jambu é uma bebida típica do Pará, conhecida por causar um leve formigamento na boca devido à ação anestésica da folha do jambu. É uma lembrança típica para turistas e apreciadores de bebidas exóticas.

8. Comidas frescas

O mercado é um ótimo local para encontrar alimentos frescos, como mantas de pirarucu, camarões de vários tamanhos, peixes de água doce, caranguejos, carnes bovinas e até kits para feijoada.

(Reprodução / Guia Melhores Destinos)

9. Licores artesanais

Os licores são preparados a partir de frutos, sementes e ervas aromatizadas com álcool e adoçados com açúcar ou mel. No Ver-O-Peso, é possível encontrar licores de diversos sabores, como cupuaçu, jenipapo e muruci.

(Reprodução / O que vi pelo mundo)

10. Comidas típicas

Para quem deseja provar pratos típicos da região, o mercado conta com diversas barracas que servem tacacá, peixe frito com açaí, maniçoba e outros pratos amazônicos preparados na hora.

Açaí servido com peixe frito e farinha d'água no mercado do Ver-o-Peso (Arquivo/O Liberal)

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.)