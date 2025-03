Prato feito paraense: açaí com peixe frito e farinha pode chegar a até 2 mil calorias; veja

O tradicional prato feito paraense, composto por açaí, peixe frito e farinha, é uma das combinações mais apreciadas da culinária do Pará. No entanto, apesar de ser saboroso e altamente energético, esse prato pode somar até 2 mil calorias, dependendo da porção e dos acompanhamentos.

Quantas calorias tem o prato feito paraense?

Os três ingredientes principais são altamente calóricos, especialmente quando consumidos em grandes porções. Veja a média de calorias de cada item:

Açaí batido sem açúcar (500 ml) – 400 a 600 kcal

– 400 a 600 kcal Peixe frito (200g, como filhote, dourada ou tucunaré) – 300 a 500 kcal, dependendo do tipo de peixe e do óleo utilizado na fritura

– 300 a 500 kcal, dependendo do tipo de peixe e do óleo utilizado na fritura Farinha de mandioca (100g) – 350 a 400 kcal

– 350 a 400 kcal Óleo utilizado na fritura – Pode adicionar 100 a 200 kcal à refeição

– Pode adicionar 100 a 200 kcal à refeição Acompanhamentos como arroz e feijão – Dependendo da quantidade, podem acrescentar 200 a 400 kcal adicionais

Com isso, um prato bem servido pode facilmente ultrapassar 2 mil calorias, o que equivale à média de calorias diárias recomendadas para um adulto.

Como consumir o prato sem prejudicar a dieta?

Para quem deseja saborear essa delícia sem sair da dieta, a nutricionista Mikelly Pires recomenda alguns ajustes na preparação: "O açaí pode ser consumido na versão pura, sem adicionais ou açúcar, para reduzir a carga calórica. Optar por um peixe grelhado ou assado, em vez do frito, também é uma excelente alternativa. Além disso, diminuir a quantidade de farinha ou substituí-la por uma opção mais rica em fibras, como a farinha d'água, pode tornar a refeição mais equilibrada", orienta.

Qual o valor nutricional do prato feito paraense?

Apesar do alto teor calórico, o prato feito paraense é bastante nutritivo. O açaí é uma excelente fonte de antioxidantes, gorduras boas e energia, enquanto o peixe é rico em proteínas e ômega-3, que contribuem para a saúde do coração. Já a farinha de mandioca fornece carboidratos e fibras, essenciais para o funcionamento do organismo.

"É um prato muito completo do ponto de vista nutricional, pois combina proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos. Se consumido com moderação e equilibrado com outros alimentos ao longo do dia, pode fazer parte de uma alimentação saudável sem problemas", destaca a nutricionista.