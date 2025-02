Rainha das Rainhas 2025: Fernanda Costa se despede do reinado e abre o concurso deste ano

A emoção promete tomar conta do palco do Rainha das Rainhas 2025 na noite deste sábado (22) com a presença de Fernanda Costa, vencedora da edição de 2024, que retorna para uma apresentação especial antes da entrada das candidatas deste ano. Para Fernanda, estar novamente no concurso traz a mesma intensidade de sentimentos vividos no ano anterior, quando conquistou o tão desejado título.

“Eu me entreguei por completo ao Rainha das Rainhas 2024, e hoje, estar novamente aqui, abrindo essa noite tão especial, me traz a mesma emoção de quando recebi a coroa. É um momento de despedida, mas também de celebração por tudo que vivi nesse reinado”, declarou Fernanda.

A performance de despedida de Fernanda Costa promete um espetáculo à altura do seu legado como Rainha. Agora, com a missão de coroar a nova soberana do Rainha das Rainhas, Fernanda se despede do título com a certeza de ter vivido uma jornada inesquecível.