Rainha das Rainhas 2025: fé e religiosidade prometem encantar o público

O concurso Rainha das Rainhas 2025 mais uma vez promete surpreender o público com a grandiosidade e criatividade das fantasias apresentadas pelas candidatas. Entre brilhos, plumas e estruturas imponentes, alguns trajes prometem chamar a atenção por carregarem simbolismos religiosos e referências culturais marcantes.

Nossa Senhora de Nazaré: fé e devoção na passarela

Uma das fantasias apresentará como elemento central a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses e protagonista do Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Estado. O traje, ricamente bordado, evoca a realeza e a devoção popular, com detalhes que remetem a santa.

(Luciana Carvalho/ O Liberal)

Caboclo Zé Pilintra: o sincretismo presente na folia

Outra fantasia foi inspirada no Caboclo Zé Pilintra, uma entidade popular das religiões de matriz afro-brasileira, especialmente da Umbanda. A candidata trará uma imagem na fantasia predominantemente vermelho e branco, cores tradicionais da entidade que remetem à malandragem.

(Luciana Carvalho/ O Liberal)

Princesa Turca Mariana

O Oriente também estará presente no desfile com a fantasia inspirada na Princesa Mariana, uma figura lendária da cultura turca. O traje tem tons vibrantes de dourado, com mosaicos e um barco que remete a caracteristica da entidade.

(Luciana Carvalho/ O Liberal)

A grandiosidade do Rainha das Rainhas

Com figurinos que são verdadeiras obras de arte, o Rainha das Rainhas 2025 reafirma sua posição como um dos maiores concursos de fantasias do Brasil. A mistura de referências religiosas, culturais e históricas mostra a diversidade e a riqueza da criatividade amazônica, que segue encantando o público a cada edição.

A cada ano, o concurso se reinventa, trazendo inovação sem perder sua essência tradicional. Com essa pluralidade de temas, as candidatas não apenas disputam o título, mas também celebram a cultura e a fé do povo paraense de forma espetacular.