Rainha das Rainhas 2025: veja tudo sobre o desfile da candidata do Bragantino, Loren Christine

Loren Christine, de 21 anos, veste a fantasia "Rogai por nós" para tentar o título para o Bragantino, clube estreante no concurso Rainha das Rainhas.

A candidata vem como uma promesseira do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do mundo. Ela agradece suas graças alcançadas e, através de seu elemento de fé, a corda, roga à santa a sua promessa.

O corpo da fantasia remete às riquezas das graças alcançadas. No centro, o sagrado coração. Já a cabeça enfatiza a coroa e os raios de luz do espírito santo. A frente da fantasia traz elementos usados pelos promesseiros, como casas, velas, fitas, anjos e no alto, o glória.

As costas da fantasia, do estilista Gustavo Mescouto, faz alusão às duas igrejas e aos símbolos de amor: o manto e a berlinda que ligam a promesseira à virgem de nazaré.O coreógrafo é Cássio Soares, e a maquiagem de Ailton Guedes.

