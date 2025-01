Rainha das Rainhas 2025: Bragantino aposta em Loren Christine para a disputa

A estudante de administração Loren Christine é a candidata do Bragantino ao Rainha das Rainhas 2025. A jovem de 21 anos é bailarina e promete arrebentar na passarela para conquistar a coroa ao representar o clube estreante no concurso.

Loren falou sobre sua preparação para o concurso. Segundo ela, os treinos estão intensos e bem planejados para garantir o preparo físico necessário. “Os treinos estão bem intensificados para a gente conseguir suportar o peso da fantasia. Toda a alimentação está sendo preparada e minha equipe está muito empenhada para me treinar o máximo possível”, contou.

Rainha das Rainhas 2025 - Bragantino Carmen Helena / O Liberal Carmen Helena / O Liberal Carmen Helena / O Liberal Carmen Helena / O Liberal Carmen Helena / O Liberal Carmen Helena / O Liberal Carmen Helena / O Liberal Carmen Helena / O Liberal Carmen Helena / O Liberal Carmen Helena / O Liberal

VEJA MAIS



"O concurso é um sonho desde a infância. Fiz ballet por 10 anos e via muitas meninas bailarinas participando. Esperei por esse momento e agora tendo a oportunidade vou fazer o melhor e o possível em busca dessa realização que é o Rainha das Rainhas", disse.

Cláudio Melo, diretor do Bragantino, celebrou a estreia do clube no Rainha das Rainhas. “A gente está muito feliz que o Bragantino vai ser representado pela primeira vez no concurso”, disse.

Sobre a fantasia da candidata, ele manteve o mistério: “Vai ser uma surpresa”.

Saiba tudo sobre Loren Christine, candidata do Bragantino do Rainha das Rainhas 2025

Nome: Loren Christine

Idade: 21 anos

Signo: Touro

Ocupação: maquiadora profissional e modelo fotográfica e comercial

Peso: 62Kg

Altura: 1,53 m

O que gosta de fazer: Dançar e fazer ensaios fotográficos

Um sonho: ser a vencedora do Rainha das Rainhas

Instagram: @eulorenchristine

Estilista: Gustavo Mescouto

Coreógrafo: Kassio Soares

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissão do portal Oliberal.com e também, ao vivo, da TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Jornal O Liberal, na Avenida Romulo Maiorana nº2473, ou no site da Bilheteria Digital.