Três candidatas ao Rainha das Rainhas 2025 são apresentadas; veja quem são

A edição número 77 do Rainha das Rainhas do Carnaval deu hoje um dos passos mais importantes: o início das apresentações das candidatas. Na noite desta terça-feira (28), na sede da Tuna Luso Brasileira, três das 13 mulheres que disputarão o título de soberana do carnaval paraense foram apresentadas.

Tuna, Bancrévea e Paysandu, clubes que juntos têm nove títulos do concurso, apresentaram suas escolhidas, que entrarão na passarela na Assembleia Paraense dia 22 de fevereiro para tentar conquistar a plateia e os jurados com suas fantasias e coreografias.

Candidata do Bancrévea no Rainhas das Rainhas 2025

O Bancrévea, que já coroou cinco jovens como soberanas do carnaval paraense, trouxe a jovem de 20 anos Sammya Xavier, que é técnica de enfermagem e produtora de conteúdo de maquiagem, para ser sua representante na edição de 2025 do Rainha das Rainhas.

“O Rainha das Rainhas é um sonho desde pequena. Eu venho me preparando muito. Sempre gostei de estudar a história do concurso, desde que começou, em 1943. Para mim, será um sonho realizado”, disse.

VEJA MAIS

Candidata do Paysandu no Rainhas das Rainhas 2025

Já o Paysandu, que tem apenas um título, conquistado em 2017, acredita na maturidade de Pamela Caroline, de 29 anos, para representar bem o clube. Ela, que é influencer e conhecida como a 'Globeleza do Pará', será também um dos destaques da Escola de Samba Grande Rio, que tem a atriz Paolla Oliveira como Rainha de Bateria, no carnaval 2025.

“Acho que, com certeza, vai abrir muitas portas para quem já trabalha com imagem e influência digital. A gente entra nesse meio buscando maior visibilidade, mais contatos e novas oportunidades”, destacou.

Candidata da Tuna Luso no Rainhas das Rainhas 2025

A Tuna Luso aposta na professora de Matemática e empresária de 27 anos, Nilvana Lopes, para conquistar o quarto título da Águia. Nilvana, que tem a dança como hobby, faz parte do mundo das quadrilhas há mais de 15 anos. Ela é natural de Abaetetuba, já dançou em grupos de quadrilha em várias cidades do Pará e acredita que será a nova rainha.

“Vocês podem esperar novidade, muita festa e muita alegria. A minha temática é muito festiva, trazendo a ideia de povo, de massas, algo que vai trazer bastante brilhantismo”, revelou, sem dar spoiler.

O coordenador do concurso, Aurélio Oliveira, destacou a relevância da competição para a cultura paraense e o impacto que ela tem na vida dos participantes. “O Rainhas tem uma importância muito grande na vida das pessoas e das famílias do Estado. Ele faz parte da memória ativa do público e reforça nossa cultura. Ainda mais agora que o concurso se tornou patrimônio cultural, artístico e imaterial, o que só reafirma sua importância”, afirmou.

Entre os convidados da noite, a vencedora da edição de 2024 do concurso, Fernanda Costa, falou sobre a emoção de acompanhar o evento um ano após sua coroação. “É uma emoção totalmente diferente, porque agora tem bem menos nervosismo. Quando somos candidatas, tentamos aproveitar o momento, mas a ansiedade e a curiosidade acabam tomando conta. Hoje estou aqui para curtir a noite com o coração tranquilo e ansiosa para conhecer as novas candidatas”, disse.

Este ano o Rainha das Rainhas trouxe uma novidade na programação da TV Liberal, permitindo que o público conhecesse melhor as candidatas, em tempo real, antes do grande dia. Ao longo da grade noturna da emissora, vídeos institucionais das participantes foram exibidos à medida que seus nomes eram revelados na apresentação, na Tuna. O mesmo ocorrerá nesta quarta-feira (29) e quinta-feira (30).

“A partir do momento que os nomes estão sendo anunciados aqui no clube, nós estamos lançando os vídeos institucionais delas na TV. As meninas se apresentam, falam sobre suas vidas, passatempos e se conectam com todo o estado do Pará”, explicou diretor de programação da emissora, Vinicius Volpi.

A iniciativa busca aproximar ainda mais o público do concurso, fortalecendo a relação dos paraenses com o evento. “O paraense tem uma conexão muito forte com o Rainha das Rainhas, e essa apresentação na programação da TV Liberal ajuda as pessoas a se familiarizarem com as candidatas. Já é um convite para a grande final no dia 22, logo após o Big Brother Brasil, com transmissão ao vivo”, disse Volpi.

Fernanda Costa, Rainha das Rainhas 2024 (Carmem Helena/)

O concurso Rainha das Rainhas e as inovações de 2025

Realizado pelo Grupo Liberal, o Rainha das Rainhas é considerado um dos maiores concursos de beleza do Brasil, especialmente no Norte e Nordeste. O evento celebra a beleza e a criatividade e se consolidou como uma das mais importantes manifestações culturais do Pará, desde 1947. Inclusive, foi declarado Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), por meio da Lei Ordinária 10726 de 2024.

Sob a direção de Giordana Maiorana, o Rainha das Rainhas 2025 promete inovações, sem abrir mão da tradição que marca a história do concurso. Este ano, quando Belém sediará o maior evento mundial sobre mudanças climáticas (COP30), a coordenação também reforça seu compromisso ambiental. Pela primeira vez, a faixa da vencedora será confeccionada na cor verde, em alusão a importância dos debates que envolvem o meio ambiente e também celebrar esse momento importante que Belém vive como sede de um evento mundial. Outras ações também estão sendo desenvolvidas no evento para debater esta temática.

Uma das novidades anunciadas deste ano é a ampliação da faixa etária das participantes, que agora podem ter entre 18 e 35 anos completos até o dia do concurso. As candidatas serão avaliadas em três quesitos principais, com o mesmo peso: fantasia, apresentação cênica e beleza. Em caso de empate, o desempate obedecerá a esta ordem: fantasia, apresentação cênica e beleza.

13 clubes na disputa do título do Rainha das Rainhas

Em 2025, os clubes que disputarão o título do Rainha das Rainhas 2025 são: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e

Bragantino.

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será do Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Como comprar ingressos para o Rainha das Rainhas 2025?

A venda de ingressos para o Rainha das Rainhas 2025 já está disponível, de forma presencial, na Sede do Grupo Liberal, na Avenida Romulo Maiorana, 2473, ou online, por meio da Bilheteria Digital.

Valores dos ingressos

Pista - R$ 45

Camarote - R$ 1.100 (14 pessoas).

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra.