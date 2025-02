VÍDEO: Fernanda Costa revela curiosidades inéditas sobre sua preparação para o Rainhas 2024

Na semana do Rainha das Rainhas 2025, Fernanda Costa, vencedora da última edição, tem usado suas redes sociais para revelar detalhes sobre sua preparação para o concurso. Em um vídeo publicado na terça-feira (18/02), ela compartilhou curiosidades sobre sua jornada até a conquista do título.

Ela contou que um dos momentos especiais de sua apresentação foi a escolha da voz que narrou sua performance no palco. O texto foi interpretado por Bruna Pontes, última candidata da Assembleia Paraense a vencer o concurso antes dela.

“Achei isso super especial, porque além dela ter essa voz linda, foi como se estivesse me passando a bola. Vai que agora é a tua vez!”, contou Fernanda.

Fernanda contou que o sorteio da ordem de apresentação também marcou sua trajetória. Seu desejo era estar entre as últimas candidatas a desfilar, mas acabou sendo a quarta a se apresentar. "Fiquei nervosa porque achei muito no início, mas depois lembrei que o dia 4 é simplesmente o número do meu aniversário. Achei muito legal, fez uma conexão e consegui ressignificar a ordem. Pensei: ‘É o dia do meu aniversário, vai dar tudo certo!’", relembrou.

A Rainha de 2024 também destacou um detalhe pouco conhecido sobre sua coreografia. Sua personagem, Lígia, se comunicava por movimentos circulares e pela Língua Brasileira de Sinais (Libras). "Em alguns momentos da coreografia, eu falava algumas coisas em Libras, mesmo que a plateia não soubesse. Isso faz parte de um trabalho de pesquisa que deu muito sentido à apresentação", explicou.