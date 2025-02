Rainha das Rainhas: candidatas vivem agenda intensa do concurso

Chegou o momento de conhecer mais sobre Samia Xavier, que é a candidata do Bancrevea e a Gabriela Macedo, candidata do Casota. Elas estão focadas nos últimos preparativos para o concurso. Elas estão em um momento em que precisam dar conta das visitas, ensaios, treinos e demais compromissos motivados pelo concurso. Elas destacam que apesar de ser uma agenda intensa acaba se tornando um cansaço prazeroso, uma vez que é uma experiência em que vão viver apenas uma vez.

"Está chegando perto e a gente precisa manter o controle para poder fazer uma boa apresentação, para poder representar o nosso tema”, diz Sâmea. Gabriela já foi rainha do Festival do Abacaxi, em Barcarena. Mas ela conta que a experiência é diferente. “Não é a mesma coisa, o sentimento é diferente, eu nem sei descrever para você o sentimento que eu estou sentindo, mas só de poder estar vivendo esse momento já é muito gratificante”, conta a jovem.

A mãe de Samea sempre teve o sonho de participar do concurso Rainha das Rainhas e esse sonho acabou sendo transferido para a filha. “Quando eu recebi o convite pelo Bancrevea, a minha mãe ficou muito feliz. Sempre foi um sonho construído desde pequena, até porque eu comecei a fazer balé com três anos de idade. Eu falava: ‘mãe, eu quero muito ser rainha e ela: eu também queria”, conta Samea.

Na família de Gabriela, foi ela quem despertou esse desejo, mas sempre recebeu o incentivo dos pais. “Quando eu participei do Rainha do Festival do Abacaxi, que foi onde eu tive uma experiência totalmente diferente, foi realmente um aprendizado para mim e, hoje, poder estar aqui no Rainha das Rainhas 2025 por meio do Casota, é muito gratificante”, comemora.

Sobre a COP 30, Samea acredita que como candidata do concurso, tem o poder de influenciar sobre algumas causas, inclusive a da sustentabilidade e da preservação. “Trazer esses temas é muito importante. Realmente, é um marco muito importante dentro de Belém, a COP 30, que vai acontecer em novembro. A gente tem o papel de propagar esta causa por meio de nossas fantasias e nossas apresentações”, pontua Samea.

Gabriela diz que concorda com Samea e acredita que muitas histórias serão contadas por meio das fantasias. “Acredito que por meio das fantasias e também outras formas de comunicação a gente consiga passar esse sentimento do que é a COP 30.

O evento

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com, a partir das 21h30, e também, ao vivo, na TV Liberal às 22h50. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.