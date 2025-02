Rainha das Rainhas: torcidas do Remo, Paysandu e Tuna vão marcar presença na AP

As representantes dos maiores times do Pará estão no concurso Rainha das Rainhas 2025. Lorrane Lima do Clube do Remo, Nilvana Quaresma da Tuna e Pamela Caroline do Paysandu garantem que a disputa será apenas no momento das apresentações, pois no concurso não é alimentada a rivalidade feminina.

Lorrane conta que foi abraçada pela equipe e torcida do Remo. “Onde eu passo nas ruas as pessoas comentam e comemoram. A torcida é muito fervorosa, isso com certeza traz um peso, uma responsabilidade, torna tudo mais intenso e gratificante também”, conta Lorrane.

Nilvana diz que tem uma relação mais recente com a Tuna, mas desde o início se sentiu acolhida pelo time. “No dia da recepção em que eu fui apresentada foi um momento muito especial”, pontua a candidata.

Futebol é uma das paixões de Pamela. Ela é o tipo de mulher que frenta o estádio e vai para a torcida. “Estou representando o maior campeão da Amazônia, eu falo sem errar. Não é fácil, porque você tá falando diretamente com pessoas apaixonadas. Falando com torcidas”, avalia Pamela.

Sobre a questão de rivalidade, Lorrane diz que não é transferida para o concurso. “Claro, nós todas temos um sonho, mas cada uma respeita o sonho da outra. E a competição vai ficar apenas ali no momento da apresentação do concurso, mas nada que vá para o lado pessoal. Pelo contrário, a gente fica feliz com a evolução e a apresentação das meninas”, pontua a candidata do Remo.

Candidata do Paysandu

Sobre a COP 30, Pâmela diz que o evento levanta a bandeira do Pará como nunca foi levantada. “Então, dentro do carnaval, a gente engloba temáticas que realmente trazem conscientização do que é que a gente está querendo levar na avenida esse ano.”. Pamela foi convidada para ser destaque na escola carioca Grande Rio, que esse ano faz homenagem ao Pará.

“Eu fui convidada para participar do carnaval esse ano representando a minha região, representando realmente o coração da Amazônia ali na Transamazônia”, conta.

Nilvana acredita que 2025 é o ano da visibilidade do Pará. “A gente poder acrescentar isso na cultura e levar para fora, com certeza vai ser incrível. Eu acredito que as meninas estão aproveitando muito essa oportunidade. E amei a proposta da faixa desse ano ser verde para celebrar a COP e tem tudo a ver com o meu clube (Tuna)”, comenta Nilvana.

O evento

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com, a partir das 21h30, e também, ao vivo, na TV Liberal às 22h50. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.