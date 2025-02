Troféu do Rainha das Rainhas 2025 destaca inovação e consciência ambiental

A premiação do Rainha das Rainhas 2025 promete encantar o público com troféus e faixas que trazem um design exclusivo e inovador. Neste ano, o verde foi escolhido para representar a conscientização ambiental, alinhando-se à crescente pauta da sustentabilidade. Além da tonalidade especial, os troféus contam com iluminação diferenciada, simbolizando tecnologia e inovação.

A premiação não se limita apenas à grande vencedora. Além da Rainha e das quatro Princesas, os troféus também serão entregues à equipe responsável pelo visual da campeã, incluindo maquiador, estilista e clube que representa a candidata. Os troféus desta edição foram desenvolvidos em parceria com uma empresa de São Paulo, resultando em peças únicas para o concurso de 2025.

Além do troféu e da faixa, a grande vencedora do Rainha das Rainhas 2025 levará para casa um carro modelo C3 da Citroën, oferecido pela concessionária Revemar, localizada no bairro do Umarizal, em Belém.

A expectativa agora é para o grande dia, quando será revelado quem levará essas premiações especiais. O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com, a partir das 21h30, e também, ao vivo, na TV Liberal às 22h50. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.