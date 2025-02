Rainha das Rainhas: esse ano o concurso contemplou várias cidades do Pará; saiba quais são

Dando continuidade com a série de entrevistas com as candidatas do Rainha das Rainhas 2025, nesta terça (18), o público vai conhecer mais sobre Loren Cristine, do Bragantino, Daniely Barbosa do Clube de Engenharia. Elas vão se apresentar na próxima sexta-feira (22), na Assembleia Paraense.

Esse ano candidatas de vários cantos de estado estão participando do concurso. Loren é do município de Bragança e Daniely do município de Vigia. Elas contam que a jornada acaba sendo mais cansativa, pois precisam ficar no deslocamento entre Belém e suas cidades de origem. Elas pontuam também que os moradores de suas cidades estão entusiasmados com a representatividade.

Só de Bragança tem três candidatas no concurso. Acaba que eles ficam bem divididos. Mas está sendo muito legal ver esse movimento. Estou muito feliz com o envolvimento do povo da minha cidade. Esse ano a Assembleia vai receber um grande público de Bragança”, avalia Loren.

Daniely conta que em Vigia o movimento e entusiasmo das pessoas também é grande. “Quando as pessoas começaram a ver que eu estava participando, por meio dos veículos de comunicação e também pelas redes sociais, eu comecei a ganhar novos seguidores. Inclusive, está sendo um desafio comparecer mais nas redes”, conta Daniely.

No ano de COP 30, as candidatas sabem da importância do concurso ser mais uma ferramenta de propagação sobre as questões ambientais. “A COP 30 vem para dar muita visibilidade, para mostrar a grandiosidade de atrativos que nós temos e vai melhorar muito a questão da visibilidade”, analisa Loren.

Daniely acredita que será um ano diferente não apenas para Belém, que é sede da COP, mas para toda a região amazônica, uma vez que o debate está se expandindo e toda a região está mobilizada com a causa. “A COP 30 já começou”, destaca.

Loren disse que sempre teve o sonho de participar e recorda que chorou bastante quando recebeu o convite. “Eu liguei na hora para a minha mãe e fizemos uma chamada de vídeo. Nós duas choramos horrores”, recorda a jovem.

Já Daniely disse que sempre recebeu convites para desfilar em outros concursos de beleza, mas nunca aceitou. “Quando recebi o convite para o Rainha não tive como recusar. Aceitei na hora”, conta a jovem.

O evento

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com, a partir das 21h30, e também, ao vivo, na TV Liberal às 22h50. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.