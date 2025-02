Rainha das Rainhas 2025: candidatas visitam concessionária e conhecem carro, prêmio do concurso

Nesta terça-feira, 18, as 13 candidatas que disputam o título de Rainha das Rainhas 2025 cumpriram mais um compromisso oficial em sua agenda. Durante a tarde, elas visitaram a concessionária Revemar, localizada no bairro do Umarizal, em Belém, onde puderam conhecer de perto um dos prêmios mais cobiçados do concurso: o modelo C3 da Citroën.

A visita faz parte da programação do Rainha das Rainhas e reforça a parceria entre a Revemar e o Grupo Liberal. O gerente comercial da concessionária, Dyego Duarte, destacou a importância do evento para a marca e para a valorização do concurso.

"É muito importante sempre firmar essa parceria com um concurso gigante como o Rainha das Rainhas, que já é uma tradição do Grupo Liberal. A Revemar, com as marcas Peugeot e Citroën, tem essa parceria de anos, e é um evento grandioso, que também fortalece nossa presença como grupo regional", afirmou Dyego.

Segundo o gerente, o carro oferecido como prêmio é escolhido estrategicamente, considerando fatores como a aceitação do modelo no mercado e o impacto para a vencedora. "Sempre buscamos premiar de forma recompensadora a Rainha das Rainhas. O C3 é um carro lindo, compacto e que entrega muito. Ele representa bem a beleza e o destaque que a ganhadora do concurso terá", completou o gerente.

Próximos compromissos



As candidatas seguem os compromissos pré concurso. Nesta quarta-feira, 19, as 13 participantes do Rainha das Rainhas 2025 realizam visita à sede do Grupo Liberal. E na sexta-feira, 21, acontece o ensaio geral para o grande dia, na sede campestre da Assembleia Paraense.

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido ao vivo, a partir das 20h, pelo portal o OLiberal.com, TV Liberal e portal G1. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.

