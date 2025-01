Rainha das Rainhas 2025: Nilvana Quaresma, professora de matemática, é a candidata da Tuna

A professora de Matemática e empresária de 27 anos, Nilvana Quaresma, é a representante da Tuna Luso Brasileira no Rainha das Rainhas 2025. Nilvana tem a dança como hobby e faz parte de uma equipe de quadrilha junina há mais de 15 anos. Ela, que é natural de Abaetetuba, já dançou em grupos quadrilheiros em várias cidades do Pará.

A candidata Nilvana Quaresma revelou um pouco sobre o que o público pode esperar de sua apresentação e a temática que escolheu para o concurso. Segundo ela, o momento será marcado por muita alegria e uma proposta festiva que celebra a conexão com o povo. “Vocês podem esperar novidade, muita festa e muita alegria. A minha temática é muito festiva, trazendo a ideia de povo, de massas, algo que vai trazer bastante brilhantismo”, revelou, sem dar spoiler.

A diretora social da Tuna Luso, Graciete Maués, destacou a tradição do clube no Rainha das Rainhas e demonstrou confiança na performance da candidata deste ano. Ela relembrou as conquistas anteriores e afirmou estar determinada a trazer o título de volta para a Tuna. “A Tuna, por tradição, já conquistou dois títulos, em 2013 e 2015. O que eu espero este ano é resgatar novamente esse título para a Tuna Luso Brasileira. Nosso tema agrega muito e, com certeza, seremos vencedores”, disse positiva.

candidata da tuna rainha das rainhas 2025 Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal

Saiba tudo sobre Nilvana Quaresma, candidata da Tuna Luso Brasileira no Rainha das Rainhas

Nome: Nilvana Quaresma

Idade: 27 anos

Signo: Libra

Ocupação: Professora de matemática e empreendedora

Peso: 60Kg

Altura: 1,60m

O que gosta de fazer: Dançar, cantar, treinar e trabalhar

Um sonho: ser Rainha das Rainhas

Instagram: @nilvanaq

Estilista: Inrry Gleyson

Coreógrafo: Luciano Neto

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissão do portal Oliberal.com e também, ao vivo, da TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra.