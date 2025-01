Rainha das Rainhas 2025: empresária e influencer, Pâmela Nascimento é a candidata do Pará Clube

Lojista, empresária e influencer nas horas vagas, assim a jovem Pâmela Nascimento, de 23 anos, se define ao ser apresentada, na noite desta quarta-feira (29/01), como candidata do Pará Clube ao Rainha das Rainhas 2025. Ela, que diz ter como hobby dançar e desfilar, se considera uma gincaneira nata. "Tudo que envolve cultura estou dentro”, complementa.

Ela, que representa este ano um dos clubes mais vitoriosos do concurso, fala da responsabilidade de entrar na passarela. “Vocês podem esperar tudo, porque eu estou muito preparada. Estou me esforçando e me dedicando muito, porque o Rainha das Rainhas é algo grandioso. Quero fazer uma apresentação maravilhosa no dia”, disse.

Antônio Vilar, presidente do Pará Clube, destacou a dedicação da candidata deste ano. “É uma moça que tem trabalhado para isso e tem se dedicado”, disse. O clube busca manter-se no pódio após conquistar a terceira princesa na edição de 2024.

Nome: Pâmela Nascimento

Idade: 23 anos

Signo: câncer

Ocupação: digital influencer e empresária

Peso: 74kg

Altura: 1,69 m

O que gosta de fazer: dançar, treinar e desfilar

Um sonho: ser a vencedora do concurso

Instagram: @pamelanascimentt

Estilista: Matheus Souza

Coreógrafo: Mike Guimarães

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissão do portal Oliberal.com e também, ao vivo, da TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Jornal O Liberal, na Avenida Romulo Maiorana nº2473, ou no site da Bilheteria Digital.