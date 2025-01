Assembleia Paraense, Tuna Luso e Cassazum apresentam suas candidatas ao Rainhas 2025

A edição 2025 do maior e mais tradicional concurso de beleza e fantasia do Norte do País, o Rainha das Rainhas, está prestes a começar! Esta é a semana em que as candidatas ao título de Soberana do Carnaval paraense serão apresentadas à sociedade. Neste ano, as apresentações oficiais acontecerão em três locais-sede: Assembleia Paraense, Tuna Luso Brasileira e Cassazum. O concurso principal está marcado para o dia 22 de fevereiro, com transmissão ao vivo pelo portal O Liberal.com e pela TV Liberal.

Treze clubes participarão desta edição do Rainha das Rainhas: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e Bragantino. A agenda de apresentações das candidatas começa nesta terça-feira, 28, e segue até a quinta-feira, 30, em eventos que prometem movimentar a capital paraense.

O primeiro local escolhido para sediar o evento foi a sede da Tuna Luso Brasileira, no bairro do Souza. Nesta terça, 28, as candidatas do Bancrévea e Paysandu serão apresentadas junto à representante da anfitriã, a partir das 19h.

Na quarta-feira, 29, é a vez do Cassazum, no bairro do Marco, também às 19h, fazer parte desse momento. Além da candidata da casa, serão anunciadas as representantes do Pará Clube, CSSA e Bragantino, que faz sua estreia no concurso.

A última apresentação acontecerá na sede campestre da Assembleia Paraense, no bairro do Souza, às 19h, na sexta-feira, 30. Neste dia, serão conhecidas as candidatas da anfitriã, Clube de Engenharia, Clube do Remo, Guará Park, Casota e Pinheirense, que também estreia nesta edição do concurso.

Expectativa

Segundo a diretora geral do concurso, Giordana Maiorana, a equipe está preparando uma série de novidades para engajar ainda mais o público nos preparativos do evento. “Estamos planejando muitas novidades com o objetivo de ‘participar’ cada vez mais de tudo que acontece nos preparativos do concurso. Esta semana teremos os três coqueteis de apresentação das candidatas e, a partir daí, teremos uma agenda que elas irão cumprir com o grupo e parceiros do evento”, compartilhou.

A decisão de realizar as apresentações em três locais-sede foi tomada em conjunto com os clubes participantes. “Fazer as apresentações em três sedes foi uma decisão em comum acordo com os clubes, que acreditam ser importante sediar os eventos pela visibilidade que isso pode trazer”, explicou.

Giordana Maiorana também destacou que o concurso carrega memórias afetivas para muitas famílias paraenses, o que reforça a sua tradição. “Acredito que o fato de sempre mantermos a tradição é o que faz com que o concurso ainda tenha tanta aceitação e visibilidade. É um evento que reúne famílias e isso cria memórias afetivas. Muitos paraenses têm as lembranças dessas reuniões em família para assistir ao concurso, comentar, torcer. E assistir novamente ao longo dos anos faz ‘reviver’ essas memórias”, comentou a diretora geral.

Em 2024, o concurso foi reconhecido como Patrimônio Imaterial do Estado, um marco significativo em sua história. Sobre isso, Giordana expressou gratidão e orgulho pelo legado do evento. “Recebemos com muita gratidão, pois é um concurso que era muito importante para o meu avô, Romulo Maiorana. Então, é uma honra hoje o Rainha das Rainhas ter esse reconhecimento”, destacou.

Novidades

Neste ano, o concurso trará inovações significativas, com destaque para ações de conscientização ambiental. A faixa da vencedora será verde, simbolizando a preocupação com a preservação do meio ambiente, em alusão à realização da COP30, que acontecerá em Belém em 2025.

“Pela primeira vez, teremos uma faixa verde, toda trabalhada nessa cor, como forma de reforçar a nossa mensagem de proteção ambiental. Além disso, lançaremos um troféu especial que reflete essa preocupação e propósito ambiental do concurso”, explicou Aurélio, um dos coordenadores do concurso.

Ele também destacou a importância do evento em se reinventar a cada ano. “O Rainha vem, a cada ano, inovando na sua própria dinâmica, tanto de apresentação das candidatas como desenvolvimento de novos produtos e formas de divulgação. Nosso objetivo é ampliar e impactar ainda mais a audiência que acompanha o Rainha durante tantas edições”, afirmou Aurélio.

O coordenador também ressaltou o caráter afetivo e cultural do RR. “O Rainha ultrapassou a esfera de uma programação do Carnaval paraense. Ele faz parte da memória afetiva das pessoas, sendo uma manifestação cultural que atravessa gerações. Estar à frente desse evento é sempre gratificante, pois ele se adapta às novas formas de consumo da sociedade, trazendo novidades e criando memórias marcantes para todos os participantes”, disse.

Ingressos à venda

As vendas para o público começaram na última sexta-feira, 24. Eles podem ser adquiridos na sede do Grupo Liberal, localizada na Avenida Romulo Maiorana, e também pela plataforma Bilheteria Digital. Estão disponíveis ingressos avulsos e camarotes, para que o público possa prestigiar de perto o concurso.