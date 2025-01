Rainha das Rainhas 2025: conheça Danny Santos, candidata do CSSA

O Rainha das Rainhas trouxe uma novidade para este ano: a ampliação da idade das mulheres que participam do concurso. Com isso, foi possível que Danny Santos, de 32 anos, fosse apresentada pelo Clube dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia (CSSA) e desfilar, no próximo dia 22 de fevereiro, na passarela da Assembléia Paraense e buscar o título de soberana do carnaval do Estado.

Jairo Leal, presidente do CSSA, destacou a representatividade da candidata do clube no Rainha das Rainhas deste ano. “Nosso clube vem nesse desafio de mostrar que não tem idade para ser princesa, para ser rainha. Essa grande mulher, mãe, bonita, representa a mulher paraense”, afirmou.

Ele também reforçou a expectativa para a competição: “Na última vez que participamos, conseguimos ser uma das princesas, mas agora viemos para a vitória”, declarou.

Candidata CSSA 2025

Saiba tudo sobre Danny Santos, candidata do CSSA do Rainha das Rainhas 2025

Nome: Danny Santos

Idade: 32 anos

Signo: Câncer

Ocupação: dançarina profissional

Peso: 62Kg

Altura: 1,53m

O que gosta de fazer: dançar e ser mãe

Um sonho: ser a Rainha das Rainhas

Instagram: @morenadannysantos

Estilista: Ivo Santana e Vitor Andrade

Coreógrafo: Paulo Kauptiny e Alan Richel

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissão do portal Oliberal.com e também, ao vivo, da TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Jornal O Liberal, na Avenida Romulo Maiorana nº2473, ou no site da Bilheteria Digital.