Rainha das Rainhas 2025: pedagoga Eliza Almeida, de 25 anos, é a candidata do Cassazum no concurso

A Pedagoga Eliza Almeida, de 25 anos, é a candidata do Cassazum ao Rainha das Rainhas 2025. A jovem de 25 anos gosta de dançar ballet, dança contemporânea, jazz e dança do ventre. Ela promete entregar tudo na pasarela para conquistar o título de 2025 do Rainhas.

“Está sendo uma preparação maravilhosa. Tenho uma equipe que está dando todo o suporte e apoio. Desde o momento em que recebi o convite, pude focar muito mais numa rotina, praticar coreografias e me preparar para o peso da fantasia e para o desempenho no dia. Tem sido muita dedicação, muito esforço, muito trabalho e muita confiança”, contou a candidata.

Ela também destacou como essa experiência já tem transformado sua vida. “Todo o processo está sendo transformador para mim. Estou aprendendo muito com o Rainha das Rainhas, está sendo incrível. Espero que isso abra portas na minha área e na minha profissão, porque acredito que é um sonho a ser realizado”, afirmou.

Candidata do Cassazum Rainha das Rainhas 2025 Carmem Helena/O Liberal

Eloisa Helena Figueira da Costa, presidente do Cassazum, falou sobre as expectativas do clube para o concurso Rainha das Rainhas deste ano. “A vitória, com certeza. Todos almejam o mesmo, né? Nossa candidata é belíssima, assim como as outras. Sabemos que apenas uma será vitoriosa, mas o Cassazum espera a vitória também, sempre”, disse.

Saiba tudo sobre Eliza Almeida, candidata do Cassazum do Rainha das Rainhas 2025

Nome: Eliza Almeida

Idade: 25 anos

Signo: Aquariana

Ocupação: Pedagoga e estudante de dança clássica na ETDUFPA

Peso: 58Kg

Altura: 1,63m

O que gosta de fazer: Dançar

Um sonho: abrir o próprio estúdio de dança

Instagram: @eliza_diella

Estilista: Zandro Gurjão

Coreógrafo: Marcelo Riva

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissão do portal Oliberal.com e também, ao vivo, da TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Jornal O Liberal, na Avenida Romulo Maiorana nº2473, ou no site da Bilheteria Digital.