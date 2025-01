Rainha das Rainhas 2025 apresenta mais 4 candidatas; veja quem são

A 77ª edição do Rainha das Rainhas segue revelando suas candidatas e, na noite desta quarta-feira (29), o Cassazum foi palco para mais uma etapa de apresentações. O público presente e convidados conheceram mais quatro das 13 mulheres que disputarão o título de Soberana do Carnaval paraense no dia 22 de fevereiro, na Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal.

Entre as novidades desta edição, a TV Liberal está exibindo, em tempo real, vídeos institucionais das candidatas à medida que seus nomes são anunciados. O público de casa já acompanhou as apresentações das representantes da Tuna, Bancrévea e Paysandu, e o mesmo ocorrerá nesta quarta-feira e na sexta-feira (30).

Candidata do CSSA no Rainha das Rainhas 2025

Com a ampliação da faixa etária permitida no concurso, Danny Santos, de 32 anos, chega fazendo história como candidata do CSSA. Mãe e formada pela Universidade Federal do Pará (UFPA) em dança, ela representa o clube em busca do primeiro título no Rainha das Rainhas.

“É um desafio que a gente está tendo a cada dia, a cada noite. Eu, sendo mãe, tenho um desafio bem maior. Quando se fala no Rainha das Rainhas, a responsabilidade se torna imensa. Mas também confesso que é uma honra”, afirmou a candidata.

Candidata do Bragantino no Rainha das Rainhas 2025

O Bragantino faz sua estreia no concurso e aposta na juventude de Loren Christine. A estudante de administração de 21 anos é bailarina há 10 anos e sempre sonhou em participar do Rainha das Rainhas. Agora, ela se prepara para mostrar toda sua experiência nos palcos na passarela do concurso.

“Os treinos estão bem intensificados para a gente conseguir suportar o peso da fantasia. Toda a alimentação está sendo preparada, e minha equipe está muito empenhada para me treinar o máximo possível”, contou Loren sobre a trajetória para o concurso.

Candidata do Pará Clube no Rainha das Rainhas 2025

O Pará Clube, que já conquistou seis títulos no concurso, aposta em Pâmela Nascimento para brilhar na passarela. A lojista e empresária de 23 anos tem a dança como um de seus principais hobbies e promete usar seu gingado para conquistar os jurados.

“Vocês podem esperar tudo, porque eu estou muito preparada. Estou me esforçando e me dedicando muito, porque o Rainha das Rainhas é algo grandioso. Quero fazer uma apresentação maravilhosa no dia”, disse.

Sobre sua fantasia, adiantou apenas que "vai ser algo muito grandioso, com um tema que fala e retrata o Brasil todo".

Candidata do Cassazum no Rainha das Rainhas 2025

Após retornar ao concurso em 2023 e conquistar o título de princesa, o Cassazum quer ir além este ano e aposta em Eliza Almeida. A pedagoga de 25 anos tem experiência em ballet, dança contemporânea, jazz e dança do ventre, habilidades que promete usar a seu favor na disputa pelo título.

“Está sendo uma preparação maravilhosa. Tenho uma equipe que está dando todo o suporte e apoio. Desde o momento em que recebi o convite, pude focar muito mais numa rotina, praticar coreografias e me preparar para o peso da fantasia e para o desempenho no dia. Tem sido muita dedicação, muito esforço, muito trabalho e muita confiança”, declarou.

O concurso Rainha das Rainhas e as inovações de 2025

Realizado pelo Grupo Liberal, o Rainha das Rainhas é considerado um dos maiores concursos de beleza do Brasil, especialmente no Norte e Nordeste. O evento celebra a beleza e a criatividade e se consolidou como uma das mais importantes manifestações culturais do Pará, desde 1947. Inclusive, foi declarado Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), por meio da Lei Ordinária 10726 de 2024.

VEJA MAIS



Sob a direção de Giordana Maiorana, o Rainha das Rainhas 2025 promete inovações, sem abrir mão da tradição que marca a história do concurso. Este ano, quando Belém sediará o maior evento mundial sobre mudanças climáticas (COP30), a coordenação também reforça seu compromisso ambiental. Pela primeira vez, a faixa da vencedora será confeccionada na cor verde, em alusão a importância dos debates que envolvem o meio ambiente e também celebrar esse momento importante que Belém vive como sede de um evento mundial. Outras ações também estão sendo desenvolvidas no evento para debater esta temática.

Uma das novidades anunciadas deste ano é a ampliação da faixa etária das participantes, que agora podem ter entre 18 e 35 anos completos até o dia do concurso. As candidatas serão avaliadas em três quesitos principais, com o mesmo peso: fantasia, apresentação cênica e beleza. Em caso de empate, o desempate obedecerá a esta ordem: fantasia, apresentação cênica e beleza.

13 clubes na disputa do título do Rainha das Rainhas

Em 2025, os clubes que disputarão o título do Rainha das Rainhas 2025 são: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e

Bragantino.

As apresentações das candidatas, em 2025, são realizadas em três clubes: Tuna, Cassazum e Assembleia. Giordana Maiorana, diretora do concurso, destacou a importância dessa expansão das apresentações para três espaços, ressaltando a valorização das instituições envolvidas.

“Visitando os clubes, a gente consegue dar mais visibilidade para o que eles oferecem. Assim como o telespectador e o leitor, podemos conhecer melhor os espaços e o que eles têm a oferecer. Então, essa é uma ótima oportunidade para que todos conheçam e para que os clubes tenham a visibilidade que procuram e que merecem por participarem do Rainhas há tantos anos”, afirmou.

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será do Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Como comprar ingressos para o Rainha das Rainhas 2025?

A venda de ingressos para o Rainha das Rainhas 2025 já está disponível, de forma presencial, na Sede do Grupo Liberal, na Avenida Romulo Maiorana, 2473, ou online, por meio da Bilheteria Digital.

Valores dos ingressos

Pista - R$ 45

Camarote - R$ 1.100 (14 pessoas).

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra.