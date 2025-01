Rainha das Rainhas 2025: Sammya Xavier, técnica de enfermagem, é a candidata do Bancrévea

A técnica de enfermagem e influencer Sammya Xavier, de 20 anos, foi a escolhida para representar o Bancrévea no Rainha das Rainhas 2025. Sammya adora criar arte com maquiagem para o deleite de seus quase 9 mil seguidores no Instagram e vê no concurso uma oportunidade de crescimento e visibilidade.

Sammya Xavier, que representa um dos clubes mais vitoriosos do concurso, falou sobre a emoção de participar do evento e a expectativa para o grande dia. Para ela, o concurso é a realização de um sonho de infância e algo pelo qual vem se preparando intensamente. Veja o vídeo da apresentação!

VEJA MAIS

“O Rainha das Rainhas é um sonho que tenho desde pequena. Eu venho me preparando muito. Sempre gostei de estudar a história do concurso, desde que começou, em 1943. Para mim, será um sonho realizado”, disse. Sobre o que o público pode esperar de sua apresentação, Sammya resumiu: 'Muita animação e cores'.

Candidata do Bancrévea Rainha das Rainhas 2025 Sammya Xavier, candidata do Bancrévea ao Rainha das Rainhas 2025 Carmen Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal

O diretor social do Bancrévea, Márcio Jordão, demonstrou confiança na candidata do clube para o Rainha das Rainhas 2025. Segundo ele, a expectativa é alta. "Posso esperar que ela vença o concurso", declarou.

Saiba tudo sobre Sammya Xavier, candidata do Bancrévea no Rainha das Rainhas

Nome: Sammya Xavier

Idade: 20 anos

Signo: Leão

Ocupação: influencer e técnica de enfermagem

Peso: 53Kg

Altura: 1,57 m

Hobby: ler e dançar

O que gosta de fazer: adora a arte de maquiar e criar challenges criativos

Um sonho: se formar em medicina

Instagram: @sammyaxavier

Estilista: André Chagas

Coreógrafo: André Chagas

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissão ao vivo pelo portal Oliberal.com e pela TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra.