Rainha das Rainhas 2025: influencer Pamela Caroline é a candidata do Paysandu

A influencer conhecida como 'Globeleza do Pará', Pamela Caroline, de 29 anos, é a candidata do Paysandu no Rainha das Rainhas 2025. Pamela também é acadêmica de marketing e tem como hobby praticar musculação. A jovem se considera a maior influenciadora do oeste do Pará e já ganhou diversos concursos de beleza.

Pamela Caroline, que tem quase 150 mil seguidores do Instagram, este ano será destaque da Escola de Samba Grande Rio, que terá como tema o Pará. Ela contou como a vitória no concurso pode impactar sua trajetória profissional. “Com certeza isso vai abrir muitas portas para mim, principalmente por que já trabalho com imagem e influência digital. A gente entra nesse meio buscando maior visibilidade, mais contatos e novas oportunidades”, destacou. Veja o vídeo da apresentação!

O diretor social do Paysandu, Osmar Belarmino, destacou a tradição e o empenho do clube que participou de todas as edições do concurso Rainha das Rainhas. Segundo ele, o Paysandu está confiante na performance da sua candidata e na grandiosidade da fantasia apresentada. “Para nós, participar do Rainha das Rainhas é sempre um momento especial. Apesar de sermos conhecidos como um clube de futebol, o viés social também é uma parte fundamental da nossa história, e eu, como grande benemérito e diretor social, faço questão de manter viva essa tradição. Este ano, estamos muito confiantes. Nossa candidata é linda, e a fantasia, que é o ponto mais importante do concurso, foi produzida com extremo cuidado e dedicação. Além disso, contamos com o talento do estilista Sandro Gurjão, que já trouxe títulos para o clube em edições anteriores. Estamos aqui para brilhar e, quem sabe, conquistar esse título tão desejado”, afirmou.

Candidata do Paysandu Rainha das Rainhas 2025 Pamela Caroline, candidata do Paysandu ao Rainha das Rainhas 2025

Saiba tudo sobre Pamela Caroline, candidata do Paysandu no Rainha das Rainhas

Nome: Pamela Caroline

Idade: 29 anos

Signo: Áries

Ocupação: influencer e estudante de marketing

Peso: 68Kg

Altura: 1,77 m

O que gosta de fazer: correr, de comer, de viajar

Um sonho: ficar mais reconhecida

Instagram: @pamelacarolinefit

Estilista: Zandro Gurjão

Coreógrafo: Marcelo Riva

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será do Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra.