Fã do Rainha das Rainhas acompanha o concurso há mais de 20 anos

O Rainha das Rainhas faz parte da vida de muitos paraenses, mas para Luiz Urbano, a relação com o concurso vai além da admiração. Fã do evento desde criança, ele acompanha a disputa há mais de 20 anos e hoje, além de espectador assíduo, também contribui como preparador de passarela para misses do estado.

Luiz lembra que seu primeiro contato com o Rainha das Rainhas foi dentro de casa, quando tinha apenas cinco anos. Desde então, ele não perdeu uma edição sequer.

“Acompanhar o concurso virou uma tradição de família. A gente se reunia, preparava lanches e assistia juntos. Era uma verdadeira noite de cinema”, conta.

Entre tantas edições marcantes, ele destaca o Rainha das Rainhas 2023 como um dos mais emocionantes. “Foi o ano do retorno após a pandemia e a disputa foi muito acirrada. O nível das fantasias e o empenho das equipes estavam impressionantes”, relembra.

Para 2025, Luiz está animado com as novidades e a qualidade das candidatas. “Este ano promete muito! As participantes já adiantaram que vêm com surpresas que vão emocionar o público”, afirma.

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com, a partir das 21h30, e também, ao vivo, na TV Liberal às 22h50. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.