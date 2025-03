Grande Rio: veja o enredo, o tema e cante o samba que exalta tradições e a espiritualidade do Pará

A escola de samba do Rio de Janeiro, Acadêmicos da Grande Rio, vai exaltar as tradições culturais e a espiritualidade da Amazônia paraense, com destaque para as lendas, os rios e a rica biodiversidade da região. Veja o enredo e cante o samba da Grande Rio:

"A Mina é Cocoriô

Feitiçaria Parawara

A mesma Lua da Turquia

Na travessia foi encantada

Maresia me guia sem medo

Pro banho de cheiro

Na encruzilhada, espuma do mar

Fez a flor do mururé desabrochar

Pororoca me leva

Pro fundo do igarapé

Se desvia da flecha, não se escancha em puraqué

Quem é de barro, no igapó, é Caruana

Boto assovia, ô, Mãe d'Água dança

Se a Boiúna se agita, é banzeiro, banzeiro

Quatro contas, um cocar

Salve, Arara Cantadeira

Borboleta à Espreita

E a Onça do Grão-Pará

Se a Boiúna se agita, é banzeiro, banzeiro

Quatro contas, um cocar

Salve, Arara Cantadeira

Borboleta à Espreita

E a Onça do Grão-Pará

Na curimba de babaçuê

Tem falange de ajuremados

A macaia codoense é macumba de outro lado

Venham ver as Três Princesas baiando no curimbó

É doutrina de santo rodando no meu carimbó

E foi assim

Suas espadas têm as ervas da jurema

Novos destinos no mesmo poema

E nos terreiros, perfume de patchouli

Acende a brasa do defumador

Pro mestre batucar a sua fé

Noite de festa, curió marajoara

Protege Caxias nas águas de Nazaré

É força de caboclo, vodum e orixá

Meu povo faz a curva como faz na gira

Chama Jarina, Herondina e Mariana

Grande Rio firma o samba no Tambor de Mina

É força de caboclo, vodum e orixá

Meu povo faz a curva como faz na gira

Chama Jarina, Herondina e Mariana

Grande Rio firma o samba no Tambor de Mina

A Mina é Cocoriô

Feitiçaria Parawara

A mesma Lua da Turquia

Na travessia foi encantada

Maresia me guia sem medo

Pro banho de cheiro

Na encruzilhada, espuma do mar

Fez a flor do mururé desabrochar

Pororoca me leva

Pro fundo do igarapé

Se desvia da flecha, não se escancha em puraqué

Quem é de barro, no igapó, é caruana

Boto assovia, ô, Mãe d'Água dança

Se a Boiúna se agita, é banzeiro, banzeiro

Quatro contas, um cocar

Salve, Arara Cantadeira

Borboleta à Espreita

E a Onça do Grão-Pará

Se a Boiúna se agita, é banzeiro, banzeiro

Quatro contas, um cocar

Salve, Arara Cantadeira

Borboleta à Espreita

E a Onça do Grão-Pará

Na curimba de babaçuê

Tem falange de ajuremados

A macaia codoense é macumba de outro lado

Venham ver as Três Princesas baiando no curimbó

É doutrina de santo rodando no meu carimbó

E foi assim

Suas espadas têm as ervas da jurema

Novos destinos no mesmo poema

E nos terreiros, perfume de patchouli

Acende a brasa do defumador

Pro mestre batucar a sua fé

Noite de festa, curió marajoara

Protege Caxias nas águas de Nazaré

É força de caboclo, vodum e orixá

Meu povo faz a curva como faz na gira

Chama Jarina, Herondina e Mariana

Grande Rio firma o samba no Tambor de Mina

É força de caboclo, vodum e orixá

Meu povo faz a curva como faz na gira

Chama Jarina, Herondina e Mariana

Grande Rio firma o samba no Tambor de Mina

É força de caboclo, vodum e orixá

Meu povo faz a curva como faz na gira

Chama Jarina, Herondina e Mariana

Grande Rio firma o samba no Tambor de Mina

A Mina é Cocoriô

A Mina é Cocoriô

A Mina é Cocoriô

A Mina é Cocoriô"

Quem são os compositores do samba-enredo da Grande Rio?

Os compositores do samba-enredo da Grande Rio são: Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes. Já o intérprete é Evandro Malandro

Desfile da Acadêmicos da Grande Rio (Eduardo Hollanda/Grande Rio)

VEJA MAIS

Qual o enredo da Grande Rio em 2025?

"Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós". O tema propôs uma viagem mística à cultura do Pará.

Quem é a rainha de bateria da Grande Rio?

A atriz Paola Oliveira é a rainha de bateria da Grande Rio. Há duas semana, a musa da escola anunciou que este é seu último ano no posto.

Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio (Eduardo Hollanda/Grande Rio)

Que horas a Grande Rio desfila na Sapucaí?

​A Acadêmicos do Grande Rio desfila no Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (4) de março de 2025. A escola será a terceira a se apresentar, com horário previsto entre 0h50 e 1h10.

A apresentação da escola será transmitida pela TV Globo e pelo Globoplay. Pela internet, será possível assistir gratuitamente ao vivo pelo computador, celular Android e iPhone (iOS) e Smart TVs a partir do login com uma Conta Globo.