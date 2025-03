Grande Rio homenageia Dona Onete, inspiração para o samba-enredo do desfile na Sapucaí

A Acadêmicos da Grande Rio usou as redes sociais para homenagear a cantora paraense Dona Onete, cuja música “Quatro Contas" serviu de inspiração para o enredo do desfile deste ano. A agremiação de Duque de Caxias leva o Pará para a Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (05/03), destacando a cultura e as tradições do estado no carnaval carioca. Veja como foi o desfile da Grande Rio minuto a minuto

“Quatro contas me protegem! Nossa inspiração”, escreveu a escola em uma publicação no ‘X’, antigo Twitter.

Dona Onete, conhecida como a grande musa do carimbó chamegado, será uma das figuras centrais do desfile e estará no penúltimo carro alegórico, que representará as quatro caboclas e suas protetoras espirituais, tema central da canção “Quatro Contas”.