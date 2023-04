Atriz Lucinha Lins revela casos sobrenaturais nos bastidores da novela 'A Viagem'

Quase 30 anos depois da estreia da novela "A Viagem", a atriz Lucinha Lins revelou alguns detalhes sobre os bastidores da trama dos anos 90. Segundo ela, em diversas situações sentia uma "energia pesada" durante as gravações.

Em um momento relembrado por Lucinha, uma borboleta amarela surgiu dentro do estúdio fechado, sem nenhuma janela, justo durante a cena da cremação do personagem Alexandre, interpretado por Guilherme Fontes.

A cena era bem sensível e difícil pois lembrava o velório do filho de Christiane Torloni, Guilherme, que morreu três anos antes da gravação, em 1991. A personagem interpretada pela atriz precisava chorar sobre o corpo sendo cremado.

"A borboleta posou na ponta do caixão, na frente da Christiane. Tivemos que parar a cena. Ela rondou a Christiane várias vezes e pousou nela, que teve uma crise de choro atrás do cenário. Todos chorávamos pela cena em si, pelo que a Christiane estava vivendo. Essa borboleta foi de uma delicadeza. Foi um alento para todos nós", contou ela em entrevista à revista Quem.

A personagem Estrela, era irmã de Diná, e a conexão entre as atrizes últrapassou as gravações e se tornou real entre as duas, como relembra Lins.

"Era uma cena de meia página (do roteiro). Quando entrei, a Chris saiu do sofá, escorregou e se sentou no chão. Até aí tudo bem. Começamos a cena com as falas normais, mas do nada desenvolvemos um diálogo que não estava escrito. Uma cena de meia página se transformou em uma página e meia", contou ela.

"Conversamos pertinente à cena, mas um texto que não estava escrito, e fechamos tomando chá, como previsto. Veio uma voz da direção: 'Posso cortar?'. Olhamos uma para a outra sem entender nada. Fizemos uma cena que não sabíamos que tínhamos feito", continuou.

A novela foi um marco para a vida de Lucinha e ela afirmou que ficaria muito feliz se fosse convidada para participar de um remake. Segundo ela, já existem projetos como um filme em comemoração aos 30 anos da trama.

"Seria utilizando atores que fizeram parte da novela. Mostrar o que aconteceu com essas pessoas, trazendo uma turma nova para uma ideia. Topo fazer parte disso, já dei o meu ok. Vai ser muito emocionante. Acredito que vai ter fila na porta e vai ser uma das maiores bilheterias desse país", apostou ela.

