Mestre Fafá, da Grande Rio, fala sobre o curimbó na bateria e provocações: 'Não me preocupo'

O crush do carnaval de 2025, Mestre Fafá, da Grande Rio, veio à Belém acompanhar os desfiles das escolas de samba do grupo especial. Em entrevista ao Grupo Liberal, ele falou sobre o processo de introdução do curimbó na bateria da escola de samba e respondeu sobre especulações envolvendo seu nome e provocações nos bastidores do Carnaval.

Fafá destacou que a ideia de inserir o curimbó na bateria da Grande Rio foi algo pensado e desenvolvido aos poucos, com muito estudo. “Foi uma ideia que fomos construindo aos poucos, com muito planejamento e dedicação. A introdução do curimbó na bateria foi um trabalho árduo, mas o resultado mostrou que tudo deu certo”, explicou.

Sobre as provocações que surgiram nas redes sociais, o mestre da Grande Rio afirmou que não se preocupa com isso e preferiu parabenizar Giovanna Lancellotti, que alfinetou Paolla Oliveira após o título da Beija-Flor. “Não me preocupo com essas provocações. Cada um tem seu jeito de se manifestar. Eu, particularmente, parabenizo a Giovanna, que se mostrou muito autêntica.”

Fafá também falou sobre sua experiência no Carnaval de Belém e confirmou que no próximo ano estará de volta à Sapucaí. “Foi incrível. Fui muito bem recebido. Eu sempre deixei claro que estava pedindo licença para entrar, e eles foram maravilhosos. No ano que vem, estarei lá com a moça de novo”, disse, se referindo ao seu trabalho com a bateria da Grande Rio.

Além disso, o mestre revelou que está animado com seu crescimento profissional. “Acabei de gravar meu primeiro trabalho internacional, que foi muito especial. Estou muito feliz com essa nova fase da minha carreira e com os projetos que estão vindo por aí”, concluiu Fafá.