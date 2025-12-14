Capa Jornal Amazônia
Roberto Carlos está 'sem maiores problemas' após acidente com Cadillac em Gramado

O artista gravava o videoclipe de abertura do seu especial de fim de ano da TV Globo quando perdeu o controle do veículo e atingiu outros três carros e uma árvore

Estadão Conteúdo
fonte

Roberto Carlos (Rogério Fidalgo / AgNews)

O cantor Roberto Carlos dirigia um modelo dos anos 1960 de Cadillac vermelho quando se envolveu em um acidente na madrugada deste domingo, 14, em Gramado, na Serra Gaúcha. O artista gravava o videoclipe de abertura do seu especial de fim de ano da TV Globo quando perdeu o controle do veículo ao subir uma ladeira, desceu de ré e atingiu outros três carros e uma árvore.

O cantor e outras três pessoas da equipe foram encaminhadas para atendimento e, na sequência, liberados. Roberto Carlos estava na Serra Gaúcha para a gravação do seu especial de fim de ano, cujo show foi realizado na noite de sexta-feira, 12, no Serra Park, com a presença de 4 mil pessoas, de acordo com a TV Globo.

Em nota, a assessoria de imprensa do cantor disse que ele foi liberado do hospital "sem maiores problemas". "Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho e tranquilizamos a todos informando que os envolvidos passam bem", completou.

De acordo com o Jornal de Gramado, o ator realizou gravações em algumas das principais vias do centro do município gaúcho, como a Avenida Borges de Medeiros, uma das mais conhecidas dos turistas.

No show do especial, Roberto Carlos se apresentou em companhia de convidados especiais. A lista inclui João Gomes, Jorge Ben Jor, Fafá de Belém, Supla e Sophie Charlotte.

A canção O Cadillac está entre as 23 escolhidas para a apresentação. A exibição é prevista para 23 de dezembro.

O cantor é conhecido por seu Cadillac Eldorado vermelho, o qual já foi referenciado até em shows. Ele já havia aparecido recentemente com o veículo conversível no começo do ano, utilizado para chegar ao seu cruzeiro, que partiu do Porto de Santos.

Repertório do especial de Roberto Carlos 2025

  1. Abertura
  2. Emoções
  3. Esse Cara Sou Eu
  4. Eu Tenho A Senha (RC e João Gomes)
  5. Fé (RC e João Gomes)
  6. Amigo
  7. Eu Sou Terrível (RC e Jorge Ben)
  8. Chove Chuva (RC e Jorge Ben)
  9. Luz Divina
  10. Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo (RC e Fafá de Belém)
  11. Já Se Passaram Os Anos / Cómo Pasaron Los Años (RC e Fafá de Belém)
  12. O Calhambeque
  13. O Cadillac
  14. Detalhes
  15. Nossa Senhora
  16. Garota de Berlim (RC e Supla)
  17. Tutti Frutti / Hound Dog / Blued Suede Shoes / And I Love Her (RC e Supla)
  18. Meu Menino Jesus
  19. Proposta (RC e Sophie Charlotte)
  20. As Canções Que Você Fez Pra Mim (RC e Sophie Charlotte)
  21. Jesus Cristo
  22. Eu Ofereço Flores
  23. Noite Feliz
