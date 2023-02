Veja o que rolou na madrugada de quarta, 01/02, no BBB 23; Choros, conversas e medo do Rei do Pop!?

A madrugada desta quarta-feira, 1, após a eliminação do Gabriel Fop com 53,3% dos votos, no BBB 23, foi regada a choro, conversas e medo do Rei do Pop!? Os brothers e sisters ficaram com o emocional mexido e a conversa girou, também, pela relação que o agora ex-BBB tinha com Bruna Griphao. Domitila Barros e Cézar garantiram a permanência por mais uma semana. As informações são do Gshow.

A paraense Paula Freitas chorou logo após a eliminação de Gabriel e precisou ser amparada por Fred Nicácio. A cena foi dramática, pois a sister teve uma crise de choro, mas do lado de fora da casa a web não perdoo e relembrou o "enterro da Flay", atualizando o meme brincando com a cena "parto humanizado de Fred Nicácio".

Em outro momento, Domitila chorou junto com Key. “Estava com medo do Brasil pensar o mesmo que a casa pensa. [...] discernimento do Brasil”, disse a miss se dizendo orgulhosa.

Bruna Griphao também chorou com a saída de Gabriel e apesar de dizer que não fumaria caso ele fosse eliminado, fumou. "Tudo isso que tava acontecendo no nosso relacionamento eu não enxerguei", Aline consolou a atriz dizendo que ninguém estava enxergando. Larissa e Amanda também declararam o que pensaram a respeito do discurso do Tadeu.

A paraense disse ter sentido que Fop sairia e disse no ao vivo, minutos antes da eliminação. E ainda disse para Cristian, em outro momento, que sua forma de não compactuar com Gabriel seria não dar o "Anjo" caso ganhasse. "Ainda soltei sem querer quando ele viu o Tadeu e falou 'o Tadeu tá bonitinho' e eu falei 'você vai encontrar ele jajá'. Ele falou 'Paula, só daqui uns meses', mas eu já sabia que não. Eu queria muito que ele ficasse, mas eu sabia que não ia rolar", pontuou.

Bruno também chorou pela saída do Gabriel e Aline o consolou. "Nós pareciamos irmãos", disse o brother.

No entanto, após as lágrimas de tristeza, também rolou as lágrimas de medo. Key Alves chorou ao dizer que viu "Michael Jackson", o rei do pop falecido em 2009, no espelho.

A madrugada também não foi só de lamentos, os jogadores precisaram começar a recalcular a rota. Ricardo disse que estava chateado com o seu grupo, está chateado com seu grupo. “Decisões minhas de Anjo são minhas, e mesmo tomando a decisão certa, que não indispôs outras pessoas, quer botar nas minhas costas? Ah, vai tomar no rabo, mano. Que egoísmo do c*ralho”, disse.

MC Guimê desabafou com Bruno, após ser consolado por Amanda no outro quarto, ao desabafar sobre estratégias. "É burrice jogar um nosso no Paredão contra dois deles", refletiu o cantor.

Em outro canto da casa, Bruna também repensou o jogo. "Agora, mais do que nunca, é hora da gente abaixar um pouco a nossa... E observar. Tentar não julgar tanto", disse.

"Esse grupo aqui já tá perto [do fim], viu? Se tiver mais um Jogo da Discórdia, já era, lasco tudo.", pontuou Bruno Gaga.

No Quarto Deserto, Ricardo, Bruno e Tina falaram sobre a divisão que está surgindo no grupo.