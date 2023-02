Além de Key Alves, confira mais famosos com fobias estranhas

A participante do Big Brother Brasil 23, Key Alves vem causando burburinhos na web ao confessar que tem medo do cantor Michael Jackson. Apesar de parecer cômico, a atleta não é a primeira a sofrer com pavor de um dos maiores ídolos internacionais. Além disso, outros famosos também já confessaram ter medos bizarros. Confira os principais deles e suas maiores fobias.

Anitta

Cantora Anitta confessa ter medo de palhaço (Foto Instagram @anitta)

Gente como a gente, a cantora Anitta já confessou em inúmeras entrevistas que possui uma grande fobia com palhaços, que pode ser denominada de coulrofobia. Em uma das entrevistas dadas pela artista, ela diz "me dá uma aflição, eu acho que a pessoa vai entrar em mim”, explicou no “Programa do Jô”. Ela ainda reforçou que não assiste filmes de terror.

Luan Santana

Cantor tem medo de avisão (Foto Instagram @luansantana)

Apesar de viajar constantemente o mundo todo fazendo shows, o cantor Luan Santana revelou ter medo de avião. E ainda disse que se fosse possível, faria todas as viagens de ônibus. Ele também já alegou ter medo de morrer como os Mamonas Assassinas. A banda morreu em 1995 de forma trágica após um acidente aéreo.

Fátima Bernardes

Apresentadora tem pavor de cobra (Foto Instagram @fatimabernardes)

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes já confessou ter pânico de cobra. Inclusive, durante a época em que fazia o programa "Encontro" da Rede Globo, Fátima passou por um susto ao vivo quando se deparou com uma dançarina enrolada com o animal no pescoço.

Luiza Possi

Luiza tem medo de pombo (Foto Instagram @luizapossi)

Após uma entrevista para o programa "É de Casa", da Rede Globo, Luiza Possi relevou ter medo de pombos. "Tenho pavor, desespero e as pessoas não entendem. É a coisa que eu mais tenho medo", afirmou. A cantora disse que ainda tentou curar a fobia com terapia, regressão e hipnose, mas todas sem sucesso.

Madonna

Madonna (Foto Instagram @madonnacollectioncamus)

Ninguém imagina que a "Rainha do Pop" não gosta de sair de casa nos dias chuvosos. Isso porque Madonna tem um grande medo de trovões e relâmpagos. A cantora disse que não suporta ouvir o barulho da chuva e chega a entrar em pânico durante uma tempestade.

Pamela Anderson

(Foto Instagram @pamelaanderson)

Parece cômico, mas é verdade, a atriz Pamela Anderson já confessou ter um grande medo de espelhos. Ela simplesmente não consegue olhar para si mesma no espelho e ainda se recusa a se assistir na televisão.

Kendall Jenner

Saiba o maior medo da modelo (Foto Instagram @kendalljenner)

A modelo Kendall Jenner, que sofre com ansiedade, também destacou sofrer de tripofobia: o medo de agrupamentos de pequenos buracos. A confissão foi escrita no blog da modelo em 2016.

Matthew McConaughey

O ator tem grande medo de portas giratórias (Foto Instagram @MatthewMcConaughey)

O ator norte-americano Matthew McConaughey já revelou ter medo de portas giratórias. “Eu fico ansioso só de estar perto delas”, disse, em uma entrevista. O medo de portas, no geral, é denominado entamafobia.