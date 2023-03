BBB 23: Larissa fala sobre desistência de Fred Bruno na Casa do Reencontro

Após ser eliminado pelo público do BBB 23, Fred Desimpedidos não aceitou participar da dinâmica Casa do Reencontro, que poderia devolvê-lo ao jogo. A ex-sister Larissa, affair do jornalista, comentou a decisão em conversa com o modelo Gabriel, também ex-brother.

Para ela, a decisão do ex-participante foi correta. “Foi a melhor escolha, o que adianta ele ficar mais dois dias aqui? O Brasil acabou de tirar ele. A gente sentia que ele já estava se perdendo. E ele pegou o discurso do Tadeu...”, refletiu Larissa.

Gabriel pergunta, então, o que Larissa achou quando saiu. Ele gostaria de saber sobre os comentários que colocavam a relação com Fred como uma as razões da eliminação dela. “Pode ser que tenha influenciado, mas não acho que seja só isso... Sei que errei em algumas coisas também. Imaginava que ele ia sair...imaginava que ele ia sair...acho que ele saiu e não teve nenhuma fala problemática...”.

Após o comentário, Larissa reflete também sobre o “climão” na Casa do Reencontro. “Parece que está todo mundo...não consegui digerir ainda. Eu fui na Globo, fui no show e voltei. Tem muita coisa das pessoas que eu não consegui digerir ainda, pesado”, desabafa.