BBB 23: saiba o que rolou na madrugada desta quarta, 22, na Casa Oficial e na Casa do Reencontro

A madrugada desta quarta-feira, 22, após a eliminação de Fred D com 50,23% dos votos no BBB 23 foi agitada, tanto na Casa mais vigiada do Brasil, quanto na Casa do Reencontro. Fred desistiu da repescagem, em seguida a reencontrou os primeiros eliminados, inclusive, Larissa com quem trocou um grande beijo. "Eu quero desistir. Não aguento mais de saudade do meu filho. [...] Cheguei no meu limite!", disse o comunicador.

Os primeiros eliminados do BBB 23 conversaram entre si. Fred Nicácio e Marília trocaram uma ideia e se desculparam. Marília também chamou Tina para conversar.

Gabriel e Paula conversaram sobre a possibilidade de voltar para o jogo e Paula achou uma boa Fred D ter desistido da repescagem, pois ele tinha acabado de ser eliminado do programa pela votação.

Fred Nicácio conversou com Tina sobre estar confinado, novamente, com os ex colegas e de estar "48 horas sem ver a luz do sol, não ter para onde correr, ficar ao lado dos racistas e olhar para a cara dos racistas", disse.

Paula falou sobre os procedimentos estéticos. "Só não fiz a lipo, porque não deu tempo, mas vou fazer mais. Não tinha dinheiro, agora tenho, acabou vai para p**", comentou.

Key Alves comenta que o pai do Gustavo a ama e o Gustavo diz a "Ama nada".

Já na casa do BBB 23 os participantes perceberam que Fred D deixou algumas roupas na casa. Ricardo Alface foi correndo herdar uma delas. Aline falou "você saiu do quarto, você brigou com ele e colocou ele no paredão e ainda quer pegar as coisas?", falou entre os brothers.

Fred em conversa com a Tina diz que está só ele e Tina e a Paula, referindo-se ao fato da cor. "Só que a Paula tem uma grande caminhada para aprender sobre negritude, sobre ser preta. Mas ela já aprendeu que ela é uma mulher preta no Brasil. Diferente da África, as pessoas não sabem disso, a identidade foi roubada da gente", declarou o médico.