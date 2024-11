Max Verstappen vence GP de São Paulo após largar em 17º e se aproxima do tetra na Fórmula 1

No Grande Prêmio de São Paulo, o caos tomou conta da pista antes mesmo do início, marcado por chuva, incidentes e muita emoção. A vitória, porém, foi conquistada por Max Verstappen, que combinou habilidade e sorte para subir da 17ª colocação até a liderança. Após um safety car, o piloto holandês ultrapassou Esteban Ocon e se aproximou do tetracampeonato mundial. Ocon e Pierre Gasly completaram o pódio, comemorando o resultado com a equipe Alpine, enquanto o vice-líder da Fórmula 1, Lando Norris, terminou na sexta posição.

Esse resultado impulsionou Verstappen na corrida pelo título. Ele somou 26 pontos na prova (25 pela vitória e 1 pela volta rápida), alcançando um total de 393. Norris, por sua vez, ficou com apenas oito pontos, chegando a 331 e ampliando a diferença para 62. A situação agora é simples: se o britânico não somar mais de dois pontos sobre Verstappen em Las Vegas, o holandês será tetracampeão.

Com a quinta posição, Charles Leclerc chegou a 307 pontos, mas não tem mais chance de título. Embora restem 86 pontos em disputa, ele só poderia empatar com Verstappen, que levaria vantagem pelo número de vitórias. Piastri também foi eliminado da disputa.

A Fórmula 1 volta às pistas na madrugada de 24 de novembro, com o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, a 22ª etapa do campeonato. A cobertura em tempo real está garantida pelo ge, que também já divulgou o calendário de 2024.

Norris largou na pole position, mas perdeu a liderança para George Russell logo na primeira curva. Enquanto isso, Verstappen avançou rapidamente, saindo da 17ª e chegando à sexta posição em poucas voltas. A disputa entre os britânicos pela liderança foi intensa, mas um safety car virtual provocado por Nico Hulkenberg levou a maioria dos pilotos aos boxes. Ocon, Verstappen e Gasly permaneceram na pista e assumiram as primeiras posições.

Na metade da prova, a chuva em Interlagos intensificou-se, e Norris superou Russell, conquistando o quarto lugar – a melhor posição entre os que já haviam parado. Porém, o safety car foi acionado devido às condições climáticas. Enquanto o carro de segurança estava na pista, Franco Colapinto bateu no muro, levando à bandeira vermelha.

Na relargada, Ocon manteve a liderança e começou a abrir vantagem sobre Verstappen. Contudo, o abandono de Carlos Sainz trouxe um novo safety car. Na volta 43, Verstappen aproveitou a oportunidade, ultrapassou o piloto da Alpine e disparou para garantir a vitória. Norris, que ainda disputava o quarto lugar com Russell, acabou saindo da pista e terminou a corrida na sexta posição.