São Paulo tem esquema de segurança especial para GP de Fórmula 1

O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 que acontece entre sexta-feira (01/11) e domingo (03/11), no Autódromo de Interlagos, zona sul da cidade, teve impactos na segurança da capital paulista. Uma operação especial com policiais treinados para a ocasião, base móvel e câmeras foi organizada para lidar com o evento.

Na entrada do autódromo vai ter uma Base Móvel da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) e a ideia é que os policiais presentes no local saibam se comunicar em outras línguas, além do português. Vai haver também um patrulhamento dentro e fora do autódromo, onde terão câmeras instaladas para prevenir situações de risco.

VEJA MAIS

​Este esquema especial está sendo montado há mais de um mês. Outras unidades da polícia também estão envolvidas na operação: Policiamento de Choque, de Trânsito, Comando de Aviação e Rodoviário foram empenhados para a Operação Fórmula 1. Há também uma parceria com o Centro Regional de Controle de Espaço Aéreo, na utilização de drones durante a competição.

A delegada divisionária da Deatur, Fernanda Herbella, também deu dicas para quem for assistir à corrida, como colocar as bolsas sempre na frente do corpo e conferir o valor nas máquinas dos vendedores antes de colocar os cartões de crédito ou débito.