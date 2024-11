Paraense fã de Fórmula 1 revela expectativa para o GP de São Paulo: ‘É sempre surpreendente’

O que fazer quando o mundo para? Em 2020, durante a pandemia de Covid-19 e a necessidade do isolamento social, muitas pessoas descobriram novos interesses e hobbies dentro de casa. Um dos atrativos foi a variedade de transmissões esportivas - ao vivo ou gravadas - de eventos ao redor do mundo. Modalidades pouco populares começaram a alcançar um público maior e a conquistar fãs apaixonados.

Foi assim, “zapeando” canais na TV ligada na sala, meio sem interesse, que Luciara Tarabal, de 31 anos, encontrou uma grande paixão: a Fórmula 1. Neste domingo (3), dia do Grande Prêmio de São Paulo, a única etapa brasileira do campeonato mundial da modalidade, a gerente de restaurante disse, em entrevista ao Núcleo de Esportes de *O Liberal*, que o automobilismo não é mais “o esporte favorito da última semana”, mas sim um amor para a vida toda.

“Nunca acompanhei um GP in loco, mas definitivamente é meu terceiro maior sonho de vida. Principalmente se for em Interlagos. Mesmo morando fora do Brasil, retornaria para ver essa corrida tão emblemática. É um sonho bem caro, e preciso aplicar um bom planejamento financeiro para poder ir”, disse.

A rotina da família de Luciara mudou com a Fórmula 1. Agora, as pessoas próximas a ela já sabem os nomes dos pilotos, das equipes, dos circuitos, das peças dos carros... Para tornar os momentos com o esporte ainda mais especiais, ela organiza uma grande programação antes dos GPs.

Luciara Tarabal é fã de Fórmula 1 em Belém (Arquivo pessoal/ Luciara Tarabal)

“Assisto a todas as corridas, classificações e treinos em casa. Se a corrida for de manhã, preparo um café especial para deixar a família feliz, alimentada e, assim, me deixam em paz para assistir. A única coisa que pode me impedir é se o horário coincidir com meu trabalho; nesse caso, tento encontrar umas brechinhas para acompanhar a corrida”, disse.

Apesar do apoio da família, Luciara se sente em um “deserto” de fãs de automobilismo. Segundo ela, gostar de Fórmula 1 no norte do Brasil é uma experiência solitária. Um de seus maiores desejos é reunir amigos para assistir às etapas do mundial, como já ocorre em outras regiões do país.

“A maior parte das pessoas gosta mesmo é de futebol. Só conheço uma pessoa próxima com quem posso conversar, além do meu marido que, muito gentilmente, me ouve e assiste pedaços da corrida para me apoiar. Adoraria encontrar um grupo de amigos com quem pudéssemos nos reunir em churrascos para assistir e comentar as corridas. Me conecto o quanto posso; além do trabalho e do meu marido, a Fórmula 1 é meu hobby. Procuro o máximo de informações por meio das redes sociais e, principalmente, dos podcasts”, contou.

Memórias do esporte

Vitória de Hamilton em 2021 foi especial para Luciara (NELSON ALMEIDA / AFP)

É difícil que um brasileiro não guarde memórias afetivas do esporte. Terra de três campeões mundiais - e de vários vice-campeonatos - o Brasil é um dos países mais tradicionais do automobilismo, embora não tenha representantes na principal categoria há algumas temporadas.

Para Luciara, não é diferente. Algumas dessas memórias vêm da infância, enquanto outras são mais recentes, na “nova” Fórmula 1. Uma coisa é certa: todas são muito especiais.

“Lembro do meu pai assistindo ao Rubinho lá em 2002, mas eu era muito pequena. O que me marcou foi ele chorando quando o Rubinho cedeu o lugar para o Schumacher; depois disso, ele parou de assistir à categoria. Dos momentos recentes, o principal foi a vitória do Hamilton em Interlagos, em 2021. Aquilo representou muito, como o início de uma virada no campeonato. Ver ele carregar a bandeira do Brasil do carro até o pódio foi muito emocionante. Chorei de emoção naquele dia”, relata.

Expectativas para Interlagos

Após os GPs dos EUA e do México, a Fórmula 1 está de volta ao Brasil. O circuito paulistano vai novamente receber o formato sprint pelo quarto ano consecutivo. A corrida curta está programada para sábado (2), enquanto a disputa principal ocorre no domingo (3), às 14h.

As expectativas de Luciara para o final de semana de corrida são as melhores possíveis. Ela espera uma briga acirrada pelas primeiras posições, já que três equipes - Red Bull, McLaren e Ferrari - estão disputando o Campeonato de Construtores.

“Até peguei uma folga do trabalho para dedicar meu dia à transmissão. Ainda mais agora que a Ferrari entrou na briga com McLaren e Red Bull, e a Mercedes está chegando perto. Quero muito ver disputas entre as quatro equipes e quem vai prevalecer. Interlagos sempre surpreende, e tenho certeza de que esse ano não vai ser diferente”, disse.