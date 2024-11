Verstappen busca o tetra no GP de Las Vegas de Fórmula 1

Com o britânico Lando Norris (McLaren) como único obstáculo, o holandês Max Verstappen (Red Bull) pode conquistar seu quarto título consecutivo na Fórmula 1 neste fim de semana, no Grande Prêmio de Las Vegas, e entrar para um seleto grupo de lendas do esporte.

Apenas cinco pilotos conquistaram pelo menos quatro títulos mundiais na principal categoria do automobilismo: o argentino Juan Manuel Fangio (5), o francês Alan Prost (4), os alemães Michael Schumacher (7) e Sebastian Vettel (4) e o britânico Lewis Hamilton (7), o único ainda em atividade.

Verstappen, de 27 anos, terá sua primeira oportunidade de garantir o título graças à vitória espetacular no GP do Brasil, há três semanas, quando subiu no degrau mais alto do pódio depois de largar da 17ª posição.

O piloto da Red Bull encerrou assim uma série de dez corridas sem vencer, período que Norris aproveitou para somar pontos e entrar na briga pelo título.

Faltando três corridas para o fim do campeonato, 'Mad Max' lidera com 393 pontos e uma vantagem de 62 sobre Norris.

Para sair de Las Vegas campeão, Verstappen precisa terminar a corrida na frente do britânico ou com uma desvantagem de até dois pontos.

Depois da prova nos Estados Unidos, restarão apenas os GPs do Catar e de Abu Dhabi a serem disputados, em dezembro.

Desta forma, Verstappen não tem a obrigação de se arriscar tanto no circuito de rua de Las Vegas, onde venceu no ano passado, quando a Fórmula 1 retornou à cidade americana depois de quatro décadas de ausência.

Além de tentar adiar o título de Verstappen, a Mclaren também briga pelo campeonato de construtores, que a equipe não conquista desde 1998.

Com isso em jogo, Norris terá que conter sua agressividade numa corrida em que precisa terminar à frente do tricampeão holandês e chegar entre os oito primeiros.

"Estaremos sob os holofotes de Las Vegas", disse o britânico ao elogiar o traçado do circuito, localizado na famosa avenida dos cassinos. "Pilotar pela 'Strip' é sensacional, estou ansioso para correr lá".

Na acirrada disputa pelo campeonato de construtores, McLaren (1ª) e Red Bull (3ª) têm a companhia da Ferrari (2ª). Com as três equipes separadas por apenas 49 pontos, a tendência é que a indefinição dure até a última etapa do ano.

-- Combinações que dariam o título a Max Verstappen no GP de Las Vegas:

- Se Verstappen terminar à frente de Norris

- Se Norris terminar em segundo (18 pontos) e Verstappen em terceiro com o ponto extra pela volta mais rápida (15 pontos + 1 = 16 pontos)

- Se Norris terminar em terceiro (15 opntos) e Verstappen em quarto com o ponto extra pela volta mais rápida (12 pontos + 1 = 13 pontos)

- Se Norris terminar entre a quarta e a oitava colocação e Verstappen uma posição atrás

- Se Norris terminar depois da oitava colocação (sem o ponto extra pela volta mais rápida)