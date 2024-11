Ex-BBB Alane e Lucas Silva terminam namoro de cinco meses, diz colunista

Alane Dias e o compositor Lucas Silva teriam terminado o namoro após cinco meses juntos. A informação passou a circular nas redes sociais após ser publicada pelo Jornal Extra. Nas redes sociais, a ex-BBB já teria apagado todas as fotos que tinha junto com Lucas. No entanto, até o momento nenhum dos dois se pronunciou sobre o suposto término.

Os dois assumiram o namoro publicamente no mês de agosto, mas já estavam sendo vistos juntos no Rio de Janeiro desde junho. Em várias entrevistas, Alane comentou que conhecia Lucas, que é irmão do cantor Silva, desde antes de ficar conhecida no BBB. Lucas Silva, de 41 anos, é compositor e faz parceria musical com o irmão, Silva, de 36 anos. Ele já foi cantor gospel, mas diz que prefere ficar nos bastidores.