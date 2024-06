Leo Santana é atingido nas partes íntimas durante show

O cantor Leo Santana usou as redes sociais para comentar sobre uma situação desconfortável que ocorreu em Gravatá, no agreste de pernambuco. Ele teve as partes íntimas atingidas por um celular jogado por alguém que estava na plateia.

“Eu fui derrubado por um celular. Gente, isso é sério, não vale rir”, escreveu o cantor nos Stories, em tom de brincadeira. Bem-humorado, ele ainda compartilhou o mesmo vídeo em câmera lenta. “Prejudicado por uma tentativa de selfie”, brincou.

Em um vídeo compartilhado pelo próprio cantor nas redes sociais, é possível ver que Leo sente o impacto do objeto e se agacha de dor, enquanto os dançarinos continuam o show. Logo depois, ele retorna e segue a apresentação.