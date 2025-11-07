Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

VÍDEO: Jornal Nacional cita parceria com a TV Liberal na cobertura da COP 30

O destaque reforça o protagonismo local na cobertura de um evento global

Gabrielle Borges
fonte

O telejornal citou explicitamente o trabalho da TV Liberal com a repórter Jalília Messias (Reprodução/ Instagram : @jornalnacional)

Belém vem sendo destaque nacional e internacional com a realização da COP 30, que acontece entre os dias 10 a 21 de novembro. Um dos destaques também engloba a cobertura jornalística do maior evento sobre clima do planeta.

Na edição do Jornal Nacional de quinta-feira (06/11), foi destacada a atuação da TV Liberal em conjunto com a rede nacional, marcado não apenas como referência técnica, mas sobretudo como ponte entre o jornalismo local amazônico e o grande público nacional.

Príncipe William é surpreendido por chuva repentina, ganha perfume de ervas e conhece fã
 

A parceria entre a afiliada regional TV Liberal e o nacional, com o Jornal Nacional, surge como estratégia-chave para colocar a Amazônia no centro da cobertura. O telejornal citou explicitamente o trabalho da TV Liberal, que desponta com sua repórter Jalília Messias à frente em Belém. O destaque reforça o protagonismo local na cobertura de um evento global e sinaliza que, neste ano, o Pará deixa de ser apenas sede para se tornar fonte ativa de informação e protagonismo.

A parceira de cobertura em conjunto com a TV Liberal fortalece a inserção das pautas amazônicas no noticiário nacional, o que contribui para uma cobertura mais plural e geograficamente diversificada.

Confira o vídeo de destaque

[twitter=1986771323125899422]

Em post no Instagram, o perfil do Jornal Nacional destacou uma fala de Jalília Messias que sintetiza a união de cobertura:  "O belenense gosta de receber, é uma alegria mostrar a cidade para os visitantes, o que tem de melhor.", destacou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)


