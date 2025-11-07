Cúpula dos Líderes: participantes chegam para 2º dia de evento
A programação que antecede a COP 30 encerra nessa sexta-feira (7), em Belém
Nessa sexta-feira (7), ocorre o segundo dia da Cúpula dos Líderes, evento que reúne governantes de todo o mundo e antecede a 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU). Em Belém do Pará, os participantes, como delegações e imprensa, começam a chegar para o início das plenárias. Essa é a primeira vez que a cúpula é realizada antes de uma COP.
As reuniões são feitas para determinar o tom de conversa e os principais tópicos de debate da COP 30. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, outras figuras políticas brasileiras marcam presença, como o governador do Pará, Helder Barbalho; o ministro das Cidades, Jader Filho; e a presidenta do Novo Banco do Desenvolvimento, Dilma Rousseff. A cúpula encerra nessa sexta-feira (7) e na próxima segunda-feira (10) a Conferência das Partes inicia.
