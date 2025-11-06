Capa Jornal Amazônia
Confira a agenda do presidente Lula durante o segundo dia da Cúpula do Clima em Belém

Programação presidencial na capital paraense segue com compromissos relacionados à COP 30

Hannah Franco
Lula participa de sessões e reuniões bilaterais em Belém na sexta-feira (7) da Cúpula do Clima (Foto: Ricardo Stuckert)

Nesta sexta-feira (7/11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre uma série de compromissos oficiais em Belém, no último dia da Cúpula dos Líderes, evento preparatório para a COP 30. A programação inclui sessões temáticas sobre transição energética, reuniões bilaterais com líderes internacionais e debates sobre o Acordo de Paris.

Detalhes da programação presidencial do final de semana não foram divulgadas. Durante esta sexta, o presidente Lula cumpre a seguinte agenda oficial em Belém:

  • 10h00 – Fotografia oficial da Cúpula do Clima – Parque da Cidade
  • 10h30 – Sessão Plenária da Cúpula do Clima (continuação) – Salão Plenário
  • 11h00 – Segunda Sessão Temática da Mesa de Líderes: "Transição Energética" – Parque da Cidade
  • 12h30 – Reunião bilateral com o Primeiro-Ministro da Alemanha, Friedrich Merz – Sala reservada do Presidente da República
  • 15h00 – Reunião bilateral com o Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo – Sala reservada do Presidente da República
  • 16h00 – Terceira Sessão Temática da Mesa de Líderes: "10 Anos do Acordo de Paris: Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e Financiamento" – Mesa Redonda de Líderes

image Em carta a Lula, ex-ministros sugerem secretaria para conter crise após operação no Rio
A Secretaria Especial da Presidência seria dirigida por um secretário de Estado 'com prerrogativas ministeriais, estreitamente ligado à liderança e direção' do petista.

image Em Belém, príncipe William fala português e elogia recepção paraense; vídeo
Herdeiro do trono britânico agradeceu as boas-vindas do presidente Lula e do governador Helder Barbalho e destacou o papel da Amazônia nas discussões climáticas globais

Em seu discurso de abertura, Lula destacou a importância da Amazônia e afirmou que os habitantes da região, considerados “os verdadeiros guardiões da floresta”, têm o direito de questionar o mundo sobre o que está sendo feito para evitar o colapso do ecossistema.

O presidente também lembrou que, passados mais de 30 anos desde a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, o Brasil volta a ser o foco global das discussões ambientais, sediando pela primeira vez uma COP no coração da Amazônia. "No imaginário global, não há símbolo maior na causa ambiental do que a floresta amazônica", afirmou o presidente.

